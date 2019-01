Lazio | Luiz Felipe out 3 settimane | difesa da inventare con la Juventus

Lazio : Luiz Felipe out tre settimane - Lulic e Radu ok per la Juve : ROMA - Senad Lulic e Stefan Radu rassicurano Simone Inzaghi . Dopo gli accertamenti alla clinica Paideia, i due sono tornati in campo nell'allenamento di questo pomeriggio. Il romeno ha un leggero ...

Lazio - per Luiz Felipe fischia il treno azzurro : ..., infine la promozione con i grandi di Mancini , suo estimatore da tempo., ..., Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Il Napoli batte la Lazio con Callejon e ...

Lazio : ecco il referto medico di Luiz Felipe : ecco il referto medico sulle condizioni del difensore della Lazio Luiz Felipe, uscito a metà primo tempo nel posticipo contro il NapoliSerie A News- Dopo la sconfitta del San Paolo, in casa Lazio rischia di arrivare un’altra tegola. Infatti, nella gara contro il Napoli, si è infortunato Luiz Felipe, che è uscito in lacrime dal campo al ventiseiesimo minuto del primo tempo, per far posto a Bastos. Le condizioni del brasiliano non sono ...

Lazio - Luiz Felipe esce in lacrime al San Paolo dopo l’infortunio : le ultime sulle sue condizioni : Il giocatore della Lazio ha dovuto abbandonare il terreno di gioco del San Paolo per un brutto infortunio che verrà valutato nelle prossime ore Sono ore di apprensione in casa Lazio per le condizioni di Luiz Felipe, uscito anzitempo dal terreno di gioco del San Paolo durante il match con il Napoli. Le lacrime del giocatore fanno temere il peggio, ma al momento il medico sociale del club biancoceleste non si sbilancia ai microfoni di Lazio ...

Infortunio Luiz Felipe - difensore in lacrime : subito un cambio per la Lazio : Infortunio Luiz Felipe – Si sta giocando l’ultimo match di oggi valido per la 20^ giornata del campionato di Serie A, big match tra Napoli e Lazio. La partita inizia con il botto, tante occasioni da una parte e dall’altra ma partita che non si sblocca anche un pò di nervosismo. Poi tegola per la Lazio, Infortunio per Luiz Felipe, il difensore biancoceleste lascia il campo in lacrime, si preannuncia un lungo stop. ...

Lazio - Luiz Felipe papà in carriera : ora è diventato incedibile : Luiz Felipe non si muove da Roma. Il difensore della Lazio non ha lasciato la Capitale per la sosta del campionato. Poche ore prima dell'ultima gara del 2018, contro il Torino, è diventato papà. In ...

Serie A - i voti di Bologna-Lazio 0-2 : tra i biancocelesti bene Luiz Felipe e Luis Alberto : Continua il momento positivo della Lazio, sempre più in zona Champions League. Bologna-Lazio, partita valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, si è conclusa sul risultato di 0-2 a favore degli ospiti, che dunque hanno agguantato tre punti pesanti per la classifica. La vittoria nello scontro tra fratelli Inzaghi (Filippo allena il Bologna, Simone la Lazio) è andato dunque a favore di Simone. voti sicuramente positivi per ...

Bologna-Lazio 0-2 : decidono i gol di Luiz Felipe e Lulic : Al fischio finale è Simone Inzaghi a festeggiare. La Lazio piega il Bologna del fratello Pippo 2-0 e stacca di tre punti il Milan nella corsa Champions, approfittando del passo falso di Gattuso ...

Bologna-Lazio 0-1 La Diretta Vantaggio di Luiz Felipe : Il Bologna, reduce dal buon pareggio a reti inviolate di Parma dopo che nella partita precedente aveva fermato sullo stesso punteggio il Milan, torna a giocare di fronte ai propri tifosi ed ospita la...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Luiz Felipe - 1-0 Lazio! [VIDEO] : Serie A LIVE – Il boxing day di Serie A prosegue con le partite delle 15. La Juventus va a far visita all’Atalanta di Gasperini, su uno dei campi più difficili del campionato. Derby in famiglia al Dall’Ara: Pippo Inzaghi, mister del Bologna, sfida il fratello Simone, allenatore della Lazio. Fiorentina a caccia di continuità col Parma dopo la vittoria di San Siro sul Milan. Completano il quadro Cagliari-Genoa e ...