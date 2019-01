La risposta del Frosinone calcio alle esternazioni del presidente del Napoli Aurelio De

Manovra - i dubbi dell'Olanda e la risposta di Moscovici : "In realtà - ha continuato Hoekstra - i segnali" di rallentamento dell'economia "sono un problema per tutta Europa", non solo per l'Italia. "Continuo a dire che è imperativo che usiamo la crescita ...

Terza fascia - esclusione dopo controllo per falsa dichiarazione : la risposta dello studio Santonicola : Prosegue la rubrica di Scuolainforma, curata dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola-studio Santonicola AND PARTNERS, nella quale forniremo – di volta in volta – una consulenza legale gratuita ai nostri lettori. Se vorrete sottoporci i vostri quesiti legali, potrete scriverci al seguente indirizzo: legale@scuolainforma.it. Risponderemo nel più breve tempo possibile in questa sezione. L’Avvocato risponde: il quesito della ...

Futuro Piatek - la risposta del polacco ad un tifoso : Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, in particolar modo sul Futuro dell’attaccante Piatek. E’ imminente il trasferimento del polacco al Milan, accordo con il calciatore e tra i club, operazione da poco più di 40 milioni euro, nella trattativa Halilovic o Bertolacci oppure entrambi. “Questa è per te, buona fortuna”. E’ stato questo il messaggio da parte di un tifoso del Genoa, ecco la ...

Germania - allenatrice 'Scelgo calciatori per la misura del pene'/ risposta sarcastica a domanda sessista : L'allenatrice che ha sottolineato: 'Scelgo calciatori per la misura del pene'. Imke Wübbenhostr è alla guida del BV Cloppenburg

Precisazione della Società in risposta a comunicato CdR : Roma, 18 gen., askanews, - In risposta a quanto riportato nel comunicato stampa del Comitato di Redazione di Askanews dello scorso 17 gennaio 2019, la Società risponde 'opponendosi alla diffusione di ...

Meghan Markle - agguato in pubblico : "Sei una cicciona". La risposta della Duchessa? Imbarazzo reale : Meghan Markle ieri ha fatto visita a un'associazione che soccorre gli animali e un'anziana signora le ha riservato una strana accoglienza dicendole: "You're a fat lady", ovvero "Sei una cicciona". I media hanno filmato l'incontro e una volta che il video è stato lanciato in rete ha scatenato diverse

"Non piangere se il Toro ha perso". La lettera di risposta al tifoso della Fiorentina è tenerissima : "La tua lettera mi ha consolato molto. E Belotti è il mio giocatore preferito, insieme a Sirigu e Modric, anche se non è del Toro. La prossima estate con il mio papà vogliamo venire a Firenze, magari ci incontriamo". Davì, 8 anni, il piccolo granata che domenica è stato ripreso in lacrime allo stadio dopo il gol di Federico Chiesa all'87', risponde alla letterina di Martino, 6 anni, giovanissimo tifoso ...

Tor Vergata - la risposta del viceministro Fioramonti al professor Gruner : “Renderemo trasparenti i concorsi” : Carissimo professor Gruner, ho seguito con attenzione la vicenda che l’ha vista parte in causa, e ho letto con interesse la Sua lettera, che della vicenda riassume i passi salienti. Come certo saprà, da quando ho ricevuto l’incarico di sottosegretario e poi di viceministro con delega all’Università, mi sono impegnato affinché si facessero ulteriori passi in avanti per garantire trasparenza e meritocrazia nel reclutamento e nell’attività ...

Avanti un altro/ L'esilarante gaffe del valletto spiazza Bonolis : 'lei guarda l'Eredità?'. La risposta... : Ad Avanti un altro gaffe esilarante del valletto all'inizio della puntata: la risposta lascia letteralmente senza parole Paolo Bonolis.

Ora l'Istat telefona dal 1510. Arriva il numero delle indagini statistiche. "Per gli italiani obbligo di risposta" : ROMA - Nella vita degli italiani entra un nuovo numero telefonico: è il 1510. Il Garante delle Comunicazioni, l'AgCom, lo assegna formalmente all'Istat. Ed ora il nostro Istituto di Statistica ...

La risposta ai post del rancore : i "pizzini felici" : Deve aver pensato: basta. Basta con i messaggi in rete pieni di rabbia e di rancore, basta con i falsi maestrini della morale social, basta con i disfattisti in servizio permanente effettivo. Ed è ...

Grillo - botta e risposta con Salvini sulla mamma del ministro : 'Doveva prendere la pillola' : La mamma di Matteo Salvini è l'involontaria protagonista di un botta e risposta tra Beppe Grillo e lo stesso vicepremier e ministro dell'Interno. Ad aprire lo scontro è il comico genovese. 'Ho detto ...

Cori razzisti - Lazio-Novara : la risposta del club biancoceleste : “Faccio parte di quel 98% di quei spettatori che i Cori non li ha sentiti. Non metto in discussione né la buona fede né tantomeno l’udito di chi li ha ascoltati. Se ci sono stati la società condanna qualsiasi tipo di coro razzista e antisemita, ma bisogna anche valutare le dimensioni del fenomeno senza ingigantire il fenomeno”. Sono le importanti dichiarazioni del portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, in merito ai Cori ...