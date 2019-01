Conte : 'L'euro ha creato debito - L'Europa è del popolo' : Parigi: 'Non giochiamo a chi è più stupido' Per Conte l'esordio di fronte al gotha dell'economia hight tech e del gotha finanziario mondiale comincia sulla difensiva. Di fronte al gelo nei rapporti ...

Giuseppe Conte - il discorso integrale a Davos : “L’Euro doveva risolvere tutti i problemi. La realtà è molto diversa” : Signori e Signore, Grazie per l’opportunità di parlare ad una platea così illustre. Le molte sfide internazionali di fronte a noi, come il protezionismo, i flussi migratori, il cambiamento climatico, le persistenti crisi internazionali, ci spingono a concentrarci sulle complesse dinamiche che coinvolgono le relazioni fra i principali attori globali. L’opinione pubblica europea ha considerato per anni il progetto europeo come uno strumento per ...

