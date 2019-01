Conte è convinto | il programma del Governo rafforzerà la crescita

ilfogliettone

: #OmnibusLa7 #OttoeMezzo #PiazzaPulita #LariaCheTira #NonelArena #CartaBianca #StaseraItalia #QuartaRepubblica… - Eposmail : #OmnibusLa7 #OttoeMezzo #PiazzaPulita #LariaCheTira #NonelArena #CartaBianca #StaseraItalia #QuartaRepubblica… - ilfogliettone : Conte è convinto: il programma del Governo raffozerà la crescita - - supersonick_ : Dopo il tweet di Biasin sulla possibilità di cedere Perisic e sostituirlo con Chiesa sono ancora più convinto che i… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Riforme fatte, investimenti, regole piu' semplici, lotta alla burocrazia. In nome del popolo. Il premier Giuseppeha spiegato alla platea di Davos, il 'nuovo umanesimo' che sta alla base delle iniziative del. 'La nostra visione e' radicalmente nuova. Siamo radicali perche' vogliamo riportare il potere dove fin dall'inizio lo aveva collocato la nostra Carta Costituzionale: al popolo', ha detto, dopo avere fatto un excursus sulle cause del malnto italiano che si e' espresso nel voto dello scorso marzo. Le persone 'hanno creduto che l'euro sarebbe stato in grado di risolvere tutti i loro problemi cronici: l'alta inflazione, una moneta debole, il debito pubblico. Cosi', hanno adottato in maniera entusiasta la nuova moneta'.Ma la realta' si e' rivelata molto diversa: 'il prezzo da pagare per avere una moneta stabile e una bassa inflazione e' stato un debito ...