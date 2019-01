Australian Open 2019 | Novak Djokovic in semifinale | Kei Nishikori paga le cinque ore

Tennis - Australian Open - Pouille batte Raonic. Nishikori si ritira - Nole avanti : I VIDEO DI GAZZETTA TV PRIMA VOLTA - Con questa semifinale il francese entra nei primi 20 al mondo: 'Sono felicissimo, sapevo che sarebbe stata molto difficile. Ho risposto molto bene e l'atmosfera ...

Australian Open – Nishikori alza bandiera bianca al secondo set : Djokovic in semifinale : Kei Nishikori si ritira per infortunio dai quarti di finale degli Australian Open: Novak Djokovic passa il turno senza sudare e pensa già alla sfida contro Pouille Le oltre 5 ore di battaglia contro Carreno-Busta si sono fatte sentire. Kei Nishikori, dopo appena 49 minuti di match, è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio alla coscia. Il tennista nipponico, numero 9 del ranking mondiale maschile, ha provato a restare ...

Diretta/ Australian Open 2019 Djokovic Nishikori - 0-0 - streaming video e tv : Pliskova - che rimonta su Serena! : Diretta Australian Open 2019, streaming video e tv: Novak Djokovic e Serena Williams tornano in campo per giocare i loro match dei quarti di finale.

VIDEO Pouille-Raonic Highlights Australian Open - il francese stupisce tutti e batte il canadese in 4 set : Una grande sorpresa nel terzo quarto di finale degli Australian Open 2019 di tennis del tabellone maschile. Il francese Lucas Pouille (n.31 del mondo) conquista la sua prima semifinale di uno Slam, in Australia, superando il più quotato canadese Milos Raonic (n.17 ATP) con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 6-7 (2) 6-4 in 3 ore e 6 minuti di partita. Una vittoria meritata del transalpino, capace di disinnescare il più delle volte il potente servizio ...

Australian Open – Dramma Serena Williams : la caviglia si gira sul 5-1 e le costa la vittoria [VIDEO] : Serena Williams si fa male sul 5-1 del terzo set contro la Pliskova: la caviglia compie un movimento innaturale e la tennista americana non riesce a vincere il match Quarti di finale degli Australian Open con tanto di… colpo di scena. Serena Williams, favorita numero 1 per la vittoria finale del torneo, è stata sconfitta da Karolina Pliskova al terzo set. Sull’esito del match della tennista americana, pesa come un macigno ...

Tennis - Australian Open : impresa Pliskova - fuori Serena Williams : MELBOURNE - Karolina Pliskova f irma la grande sorpresa dell'Australian Open 2019. Salva quattro match point, rimonta da sotto 1-5 nel terzo set e batte Serena Williams 6-4 4-6 7-5. Nella sua prima ...

Australian Open - infortunio Serena Williams : sul 5-1 al terzo set la distorsione che è costata cara : Serena Williams è stata eliminata dagli Australian Open per mano di Karolina Pliskova, a causa anche di un infortunio nel terzo set Si ferma ai quarti di finale la corsa di Serena Williams negli Australian Open, primo Slam della Stagione. L’ex numero uno del mondo ha perso con Karolina Pliskova che ha ribaltato il risultato che la vedeva soccombere grazie ad un problema occorso alla statunitense che ha poggiato male il piede sinistro ...

Tennis - Australian Open - Pouille batte Raonic : prima semifinale Slam. Ora Nole : Nel primo quarto maschile della giornata agli Australian Open avvio tutto per Milos Raonic che piazza 5 ace nei primi due turni di battuta, intramezzati dal break che lo lancia avanti 3-0; il canadese ...

Australian Open 2019 : Lucas Pouille vince a sorpresa! Raonic ko in 4 set e il francese vola in semifinale : Una grande sorpresa nel terzo quarto di finale degli Australian Open 2019 di tennis del tabellone maschile. Il francese Lucas Pouille (n.31 del mondo) conquista la sua prima semifinale di uno Slam, in Australia, superando il più quotato canadese Milos Raonic (n.17 ATP) con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 6-7 (2) 6-4 in 3 ore e 6 minuti di partita. Una vittoria meritata del transalpino, capace di disinnescare il più delle volte il potente servizio ...

Australian Open – Pouille come Nadal e Tsitsipas : il francese lotta e vince contro Raonic : Lucas Pouille batte Milos Raonic in quattro set: il tennista francese è il terzo semifinalista degli Australian Open 2019 Dopo i quarti di finale con protagonisti Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas, che daranno vita ad una delle due semifinali degli Australian Open 2019, anche Milos Raonic e Lucas Pouille si sono dati battaglia al Melbourne Park. Sui campi di cemento del primo slam di stagione, il tennista francese ha prevalso dopo 4 set sul ...

Australian Open 2019 - semifinale Nadal-Tsitsipas. Programma - orari - tv e streaming : Giovedì 24 gennaio, non prima delle ore 9.30 italiane, vedremo scendere in campo il greco Stefanos Tsitsipas e lo spagnolo Rafael Nadal nel match che metterà in palio l’accesso alla Finale degli Australian Open 2019 di tennis. Il giovane ellenico, dopo aver eliminato negli ottavi di finale lo svizzero Roger Federer (campione del 2018) e lo spagnolo Roberto Bautista Agut nei quarti (imbattuto in questo 2019), se la vedrà contro il campione ...

La tennista Serena Williams è stata eliminata dagli Australian Open : La tennista statunitense Serena Williams, una delle più forti di sempre, è stata eliminata ai quarti di finale dal torneo degli Australian Open di Melbourne dalla ceca Karolina Pliskova per 6-4, 4-6, 7-5. Williams ha 37 anni, al momento si

Australian Open 2019 - semifinali femminili domani (24 gennaio) : programma e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Nella nottata italiana si sono definiti gli ultimi due nomi che ritroveremo nelle semifinali degli Australian Open 2019 di tennis del tabellone femminile. Si tratta della giapponese Naomi Osaka e della ceca Karolina Pliskova, impostesi rispettivamente contro l’ucraina Elina Svitolina e la statunitense Serena Williams. La nipponica (n.4 del mondo) ha superato la giocatrice dell’Est (n.7 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ...

LIVE Djokovic-Nishikori - Australian Open 2019 in DIRETTA : ostacolo dal Sol Levante per il n.1 al mondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale degli Australian Open 2019 di tennis tra Novak Djokovic e Kei Nishikori. Il 31enne serbo, numero 1 del mondo, dopo aver sudato le cosiddette sette camicie per piegare il coriaceo russo Daniil Medvedev, affronterà il giapponese (n.9 del ranking) con cui vanta 15 vittorie in 17 confronti e l’asiatico non batte Nole dalla semifinale degli US Open 2014. Ne è ...