Rugby – Atleta | marito e padre di due splendide bimbe | tutto su Toa Halafihi

sportfair

: RT @BenettonRugby: Benetton Rugby comunica che il proprio atleta Federico #Zani è stato sottoposto ad intervento chirurgico a causa del dis… - GiankarlinoP : RT @BenettonRugby: Benetton Rugby comunica che il proprio atleta Federico #Zani è stato sottoposto ad intervento chirurgico a causa del dis… - enjoymauri77 : RT @BenettonRugby: Benetton Rugby comunica che il proprio atleta Federico #Zani è stato sottoposto ad intervento chirurgico a causa del dis… - danisailor7 : RT @BenettonRugby: Benetton Rugby comunica che il proprio atleta Federico #Zani è stato sottoposto ad intervento chirurgico a causa del dis… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Conosciamo meglio l’ultimo arrivato in casa biancoverde, Toadi due piccole bambine Nato a Gisborne (parte nord-orientale della Nuova Zelanda, ndr) il 27 novembre 1993, pesa 107 kg ed è alto 191 cm,comincia a giocare aper la Gisborne Boys, scuola media e superiore della sua città natale. Dopo essersi diplomato, disputa una stagione in Mitre 10 (campionato nazionale neozelandese, ndr) con la maglia del Poverty Bay nel 2012, per poi spostarsi a Taranaki e giocare con gli Spotswood United.La prestanza fisica e le ottime qualità tecniche fanno di Toa un potente ball carrier, in grado di rompere i placcaggi mantenendo il possesso in situazioni difficili, doti che nella stagione 2014/2015 gli consentono di tornare a disputare la Mitre 10 Cup proprio con Taranaki, club con il quale sino ad oggi ha collezionato 38 presenze e 12 mete e di cui è ...