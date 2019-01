Maserati presenta l’edizione limitata Levante Vulcano GALLERY

sportfair

: RT @NewspressItalia: Maserati : MASERATI PRESENTA L'EDIZIONE LIMITATA LEVANTE VULCANO - maxmc65 : RT @NewspressItalia: Maserati : MASERATI PRESENTA L'EDIZIONE LIMITATA LEVANTE VULCANO - NewspressItalia : Maserati : MASERATI PRESENTA L'EDIZIONE LIMITATA LEVANTE VULCANO -

(Di martedì 22 gennaio 2019) La nuova edizione specialea 150 unità che saranno commercializzate in Europa e in Asia. La configurazione include finiture esclusive ed esterni in colore Grigio Lava opaco. Disponibile in entrambe le motorizzazioni benzina da 350 e 430 CV Modena, 22 gennaio 2019 – L’ esclusività disignifica che ognuno dei suoi modelli riesce a distinguersi anche oltre l’eccezionale. La Casa del Tridenteora un’edizionedel proprio SUV: il nuovo, prodotto in soli 150 esemplari destinati ai mercati europei ed asiatici.è disponibile in entrambe le motorizzazioni benzina twin-turbo V6 da 350 CV e 430 CV, progettate daPowertrain e prodotte nello stabilimento Ferrari a Maranello.L’esclusiva tonalità opaca degli esterni “Grigio Lava”, conferisce alle linee ...