Di Maio accusa La Francia | Sfrutta l’Africa | va sanzionata

Di Maio accusa la Francia di colonialismo - ambasciatore d’Italia convocato a Parigi : L’ambasciatrice d’Italia a Parigi, Teresa Castaldo, è stata convocata dal ministero degli Esteri francese in seguito alle ultime dichiarazioni di Luigi Di Maio. Lo apprende l’ANSA da fonti diplomatiche. «D’ora in poi - aveva dichiarato il vicepremier Cinquestelle Rtl 102.5 - quelli che vogliono sbarcare glieli portiamo a Marsiglia, chiederò a Ue sa...

Migranti - Di Maio accusa la Francia : "Tragedie perché non decolonizza" : Luigi Di Maio, parlando a Vasto, commenta il naufragio avvenuto a largo della Libia. E lo fa andando a colpire la Francia, considerata da Di Maio il vero problema del fenomeno migratorio in Africa e una delle cause delle partenze verso l'Europa."Su questa ennesima tragedia saremmo degli ipocriti se continueremo a parlare degli effetti e non delle cause. Questi viaggi della disperazione nel Mediterraneo che provocano morti sono legati ad una fase ...

M5S - l'accusa di De Falco : 'È Di Maio che dovrebbe esser espulso - non io' : Intervistato dal programma radiofonico 'Un giorno da pecora', il dissidente grillino Gregorio De Falco ha discusso della vicenda della sua espulsione decisa dai probiviri del M5S, per reiterate violazioni dei principi contenuti dentro il regolamento del progetto politico ideato da Beppe Grillo. Secondo il senatore De Falco, intanto è Di Maio che sta facendo perdere voti al M5S da quando ha praticamente assunto una linea politica di destra, ...

Manovra - Di Maio esulta : “Accusati da chi ci ha tolto diritti”. Opposizioni : “Parlamento esautorato” : La maggioranza vota compatta al Senato la fiducia alla Manovra. E Luigi Di Maio esulta con un video su Facebook a poche ore dall’approvazione a Palazzo Madama, dove la legge di bilancio uscita dalle negoziazioni con Bruxelles è stata approvata a notte fonda dopo una giornata di caos e bagarre in aula e in commissione, tra testi confusi e modifiche che le Opposizioni denunciano di non avere neanche avuto il tempo di esaminare. Il dem Andrea ...

Caso Di Maio - De Luca accusa : 'Padre costretto a video vergognoso' : Lo trovo tranquillo, in pace con il mondo'. De Luca ricorda il Caso di Federica Guidi, a capo del Ministero dello Sviluppo economico, il cui compagno GianLuca Gemelli fu accusato di 'traffico di ...

"Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte". L'accusa che fa tremare Luigi Di Maio : Uno, più di tutti gli altri, ormai da qualche giorno, è l'incubo che non fa dormire Luigi Di Maio. Ha un nome: sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Ed è su questo punto che il Pd, presentando nei prossimi giorni un esposto alla procura di Napoli, si batterà per fare chiarezza sull'azienda di famiglia, l'Ardima costruzioni. L'Ardima all'inizio era intestata al padre Antonio, ma poi a causa dei debiti con ...

Di Maio sotto accusa : morale - moralismo ed ipocrisia - : Io non lo ho mai conosciuto personalmente, ma ho conosciuto bene suo fratello Giovanni che si occupava dei rapporti tra scienza e società in un periodo in cui anch'io mi interessavo attivamente a ...

Operai in nero nell’azienda Di Maio - Di Battista accusa Boschi su Fb e lei cancella il commento : Prosegue la polemica tra gli esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle scaturita dalla notizia relativa ai casi di lavoro nero nell'azienda del padre del vicepremier Luigi Di Maio. L'ex deputato M5S Alessandro Di Battista ha replicato alla versione della Boschi accusandola di avere "la faccia come il culo". Boschi ha respinto le accuse di Di Battista e l'ex deputato è tornato a sostenere la propria tesi pubblicando un lungo ...

Le Iene - l'impresa Di Maio accusata di presunto lavoro non in regola - forse altri due casi : A riempire le pagine di cronaca dei principali quotidiani e siti d'informazione, è in particolar modo la notizia concernente quanto è stato espresso ai microfoni de Le Iene, da parte di Salvatore Pizzo, un uomo che ha deciso di rilasciare la sua 'verità' al noto programma televisivo condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Le Iene, la verità di Salvatore Pizzo Sono ore difficili per l'esponente politico leader del 'Movimento 5 Stelle', ...