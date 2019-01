Caporalato | maxi-operazione a Cremona | “Extracomunitari pagati 3 euro l’ora impiegati

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 gennaio 2019) Sfruttavano manodopera pagandola trel’ora e facendola lavorare in condizioni degradanti, senza alcun rispetto delle norme di sicurezza e di igiene. Lo ha scoperto la polizia diche in queste ore sta eseguendo diverse ordinanze di custodia cautelare, arresti domiciliari e obbligo di dimora, nei confronti di una serie di soggetti accusati di far parte di un’organizzazione criminale dedita alSecondo quanto accertato dalla squadra mobile della città lombarda, con indagini svolte tra aprile e novembre 2018, il sodalizio utilizzava cittadini extracomunitari sottoimpiegandoli nel business della raccolta degli indumenti usati. Gli abiti erano destinati ai mercati del Nord Africa dove venivano distribuiti e rivenduti. I reati sono stati commessi principalmente nella zona di, in particolare a Soresina, ma anche in altre province del nord Italia ...