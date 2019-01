Arriva il ciclone polare

Previsioni Meteo - Arriva il vortice polare : dal 24 Gennaio profondo ciclone sul Mediterraneo con alluvioni - intense nevicate e blizzard sull’Europa [MAPPE e DETTAGLI] : 1/14 ...

L’Anticiclone di Natale è già Arrivato - caldo incredibile in tutt’Italia : +20°C sulle Alpi in Piemonte - temperature anomale da Nord a Sud [DATI] : 1/5 ...

Previsioni Meteo Natale - nel giorno del Solstizio d’Inverno Arriva l’Anticiclone che porterà caldo anomalo in tutt’Italia : Previsioni Meteo Natale – Nel giorno del Solstizio d’Inverno, Venerdì 21 Dicembre, arriva l’Anticiclone delle Azzorre che garantirà sole e caldo anomalo per un lungo periodo durante le festività natalizie, dopo il freddo e le nevicate delle scorse ore. Già oggi le temperature sono aumentate considerevolmente nelle Regioni del Centro/Sud con +18°C a Catania, Siracusa e Gioiosa Jonica, +17°C a Palermo, Rosarno e Soverato, +16°C a ...

Arriva il ‘Ciclone di Santa Lucia’ : freddo - pioggia e neve sull’Italia. Il meteo gelido : Arriva il ‘Ciclone di Santa Lucia’.Tra meno di 24 ore una perturbazione di origine atlantica collegata ad un vortice ciclonico in arrivo sulla Sardegna, farà peggiorare il tempo al Nordest e al Centro-Sud. Il team del sito www.iLmeteo.it avverte che domani, giorno di Santa Lucia, le precipitazioni interesseranno gran parte del Centro-Sud e il Nordest. La neve cadrà a quote collinari in Emilia, in Veneto e sulla Venezia Giulia, ma sul finire del ...

Arriva il ciclone di Santa Lucia : Roma, 12 dic. (AdnKronos) - Tra meno di 24 ore una perturbazione di origine atlantica collegata ad un vortice ciclonico in arrivo sulla Sardegna, farà peggiorare il tempo al Nordest e al Centro-Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che domani, giorno di Santa Lucia, le precipitazioni interess

Meteo - col ciclone di Santa Lucia Arriva la neve : quando e dove : Secondo gli esperti del sito www.iLMeteo.it, nelle prossime ore la neve cadrà a quote collinari in diverse regioni italiane...

Meteo - col ciclone di Santa Lucia Arriva la neve : quando e dove : Secondo gli esperti del sito www.iLMeteo.it, nelle prossime ore la neve cadrà a quote collinari in diverse regioni italiane...

Ciclone atlantico Arriva in Campania dal 28/11 : freddo - temporali e rischio trombe d'aria : Il mese di dicembre è oramai alle porte e quest'ultimo pare intenzionato a portarsi dietro con sé anche il maltempo, che ben presto potrebbe abbattersi sulla Campania. Come era stato preannunciato nei giorni scorsi, infatti, sulla regione centromeridionale e sul meridione in generale si potrebbe presto verificare un Ciclone atlantico, che provocherà una forte ondata di maltempo a partire da mercoledì 28 novembre e che darà un vero primo assaggio ...

L'inverno Arriva in anticipo : un anticiclone atlantico porterà venti e temperature sotto zero : L'inverno arriverà in anticipo e porterà con sé un notevole carico di freddo. Come riportano gli esperti de Il Meteo.it, un ciclone atlantico sta per raggiungere le regioni meridionali portando un'altra forte ondata di maltempo che determinerà un improvviso crollo termico. A partire dal 27 novembre il tempo comincerà a cambiare con l'ingresso di forti venti di Bora.Il maltempo continuerà a imperversare ...

Arriva il ciclone. Il meteo che fa tremare l’Italia : neve e gelo in arrivo : Clima invernale in agguato. Secondo le previsioni del team del sito www.iLmeteo.it, infatti, un ciclone atlantico sta per raggiungere le regioni meridionali portando un’altra forte ondata di maltempo che determinerà un improvviso crollo termico. Già nel corso della giornata il tempo comincerà a cambiare con l’ingresso di venti di Bora e lo spostamento del ciclone verso il basso Adriatico. Il maltempo continuerà ad imperversare al Sud e anche ...

Allerta Meteo - Arriva il “Ciclone di Neve” : Italia colpita in pieno - “bomba bianca” tra Lunedì sera e Martedì 20 Novembre al Centro/Nord : 1/10 ...

Allerta Meteo - irruzione fredda sull’Italia : weekend di maltempo - allarme per il forte vento - poi Lunedì Arriva il “Ciclone di Neve” [MAPPE] : 1/17 ...

Meteo - stop al caldo fuori stagione - Arriva il ciclone di aria fredda : stop al caldo fuori stagione, calo drastico delle temperature anche di sei o sette gradi soprattutto al Nord. La cosiddetta 'estate di San Martino' volge al termine per lasciare spazio all'inverno e ...

Allerta Meteo - Venerdì 16 Arriva il freddo e innesca un violento Ciclone Mediterraneo : sarà un weekend terribile al Sud : Allerta Meteo – L’AntiCiclone Sub-Tropicale che sta garantendo bel tempo e caldo anomalo in tutt’Italia ha i giorni contati: intanto, però, le temperature sono molto miti rispetto alle medie del periodo in tutte le Regioni. Le massime di oggi hanno raggiunto +24°C a Sassari, Alghero, Carbonia e Oristano, +23°C a Olbia, +22°C a Catania e Trapani, +21°C a Napoli, Palermo, Cagliari, Messina, Reggio Calabria, Foggia, Cosenza, ...