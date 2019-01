Vonn&Federer | stelle cadenti 

lastampa

: Lindsey Vonn è purtroppo ai titoli di coda: quella di oggi potrebbe essere stata la sua ultima gara in carriera ????… - Eurosport_IT : Lindsey Vonn è purtroppo ai titoli di coda: quella di oggi potrebbe essere stata la sua ultima gara in carriera ????… - Fisiofficial : Lo splendido omaggio di @goggiasofia a @lindseyvonn a Cortina: 'Un'icona del nostro sport. A me manca lo sci...'… - Sport_Mediaset : La #Goggia rende omaggio a #LindseyVonn: mazzo di fiori all'arrivo -

(Di lunedì 21 gennaio 2019)cadenti. Roger Federer, 37 anni, e Lindsey Vonn, 34, il Genio e la Divina, una religione per gli appassionati di tennis e sci. Tristi, battuti e «vecchietti». Una lenta passeggiata sul viale del tramonto per due icone che hanno scritto la storia dello sport. Mondi e caratteri differenti, quelli di Roger e Lindsey. Accomunati, però, in questo...