Vicenza | madre getta a terra neonata di quattro giorni e la uccide | arrestata - Erano

Vicenza - madre scaraventa la figlia neonata per terra uccidendola : Una madre ha lanciato la propria figlia, una neonata di soli tre giorni a terra. Portata in codice rosso al Pronto Soccorso è però morta poche ore dopo. Inutili tutti i tentativi di salvarla da parte dei medici. La tragedia è avvenuta ieri sera, domenica 20 gennaio verso le 19, a Lisiera di Bolzano Vicentino, comune in provincia di Vicenza. Una donna di 41 anni ha scaraventato la propria figlia, una neonata di appena tre giorni, per terra. Con ...