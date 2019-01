Tav | Di Battista | Più utile autostrada Asti-Cuneo o metro per Torino

Tav - Chiamparino : Di Battista disinforma : 13.52 E' polemica dopo le parole di Di Battista sulla Tav. Tra le reazioni, anche quella del presidente della Regione Piemonte, Chiamparino, che accusa di "propaganda e disinformazione" e dice: le sue "risibili dichiarazioni" confermano che per il M5S "la Tav non s'ha da fare per evidente pregiudizio politico", ora la Lega decida. E non esclude una querela sulle affermazioni fatte. Di Battista ieri, a 'Che tempo che fa', ha ribadito ...

Tav - Foietta (commissario Torino-Lione) : “Mai ricevuto dal Governo. Di Battista ignobile - sta spargendo letame” : “Restando senza argomenti, Di Battista sta spargendo letame. Lo trovo un comportamento ignobile. Per legge il mio mandato prosegue fino al 15 febbraio ma trovo assurdo il fatto che né il ministro Toninelli né il presidente del Consiglio abbiano mai trovato dieci minuti per ricevermi, dato che formalmente io sono chiamato a riferire a loro. Queste cose possono accadere solamente in Italia e solamente con questo governo”. Così Paolo ...

Tav - Chiamparino contro il M5s : "Da Di Maio e Di Battista propaganda e disinformazione" : propaganda e disinformazione alternate in un vero e proprio gioco di squadra. In sintesi, è l'accusa di sergio Chiamparino, reduce dalla partecipazione alla riunione dell'osservatorio sulla Torino-...

Di Battista-show in tv : Tangenti dietro Tav - dopo voto Ue vado in India : Tangenti per l'Alta velocità Torino-Lione. Attacchi mediatici orchestrati dai Benetton. E una banconota del franco Cfa strappata in diretta, per denunciare il neo-colonialismo francese che sarebbe ...

Di Battista : “Non mi candido alle europee. Tav più grande sciocchezza che possa fare questo paese” : Le elezioni europee (a cui non si candiderà), gli attacchi a Toninelli, i rapporti con la Lega, il Tav, i migranti. Questi i temi toccati da Alessandro Di Battista durante il suo intervento a Che tempo che fa. Ospite da Fabio Fazio, l’esponente del M5s innanzitutto ha dato una notizia: “Sembrerà strano: amo la politica ma preferisco farla fuori dalle istituzioni. Non mi candiderò quindi alle europee. Sto vedendo che si può incidere ...

Di Battista (M5S) : 'La Tav non si deve fare' - sui migranti : 'Baglioni ha fatto bene' : Di Battista anche stavolta non ha deluso chi voleva parole molto nette. In un'intervista sul Nove ha tirato dritto su tutti i punti caldi della politica odierna. Sulla Tav si è dichiarato fortemente contrario. Non respinge l'idea di un Referendum, ma resta dell'idea che l'opera è assolutamente inutile. Sulla questione invece dei migranti e delle parole di Baglioni, ha affermato che il cantante ha fatto bene a dire tutto quello che ...

Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini : 'La Tav non si fa. Sto con Claudio Baglioni' : È tornato e come ampiamente previsto si schiera subito contro Matteo Salvini . Si parla del grillino Alessandro Di Battista , nuovo frontman M5s, impegnato nell'opposizione alle politiche del leghista ...

Torino - la Lega in piazza con i pro Tav - Di Maio : 'Non mi scandalizzo' - Di Battista : 'Non va fatta e non si farà' : La parole di Salvini - Il ministro dell'Interno ricorda di aver "sempre con coerenza sostenuto questa tesi". La revisione del progetto, quindi, non significa cancellazione per il leader leghista. Per ...

Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini : "La Tav non si fa. Sto con Claudio Baglioni" : È tornato e come ampiamente previsto si schiera subito contro Matteo Salvini. Si parla del grillino Alessandro Di Battista, nuovo frontman M5s, impegnato nell'opposizione alle politiche del leghista e in missione per recuperare consensi al suo partito. Intervistato dal giornalista ultra-grillino And

Di Battista : la Tav non si deve fare e non si farà : Roma, 11 gen., askanews, - 'La Tav non si deve fare, per niente. Non si deve fare e non si farà. Si deve fare una bella ferroria e un bel treno ad alta velocità, magari Roma-Matera'. Lo ha detto l'ex ...

‘Accordi&Disaccordi’ - Di Battista su Nove : “Il Tav non si deve fare - il treno ad alta velocità serve al Sud” : “Il tav non si deve fare, per niente. Si deve fare una bella ferrovia Catania-Palermo, seria, perché anche i cittadini siciliani sono italiani. I siciliani ci mettono ore, anzi non lo prendono il treno. Non sono contrario all’alta velocità, magari Roma-Matera. Queste sono le urgenze, non portare le mozzarelle a velocità supersonica”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di ...

Di Battista a gamba tesa : "Non sarò l'anti-Salvini e la Tav non si farà" : “Farò la campagna per le elezioni europee, ma non so se sarò il leader M5s alle prossime elezioni politiche” ha detto l'ex...

Di Battista : «La Tav non si deve fare. Sono altre le urgenze» : «La Tav non si deve fare: si deve fare la ferrovia Catania-Palermo e anche un bel treno alta velocità Roma-Matera. Queste Sono le urgenze». Lo ha detto l'esponente del M5s Alessandro Di Battista ...

Quando Di Maio e Di Battista sbraiTavano per il decreto banche : Oggi il governo gialloverde si prepara a salvare Carige dal fallimento con un piano non dissimile da quello che evitò il default di altre banche. Ma allora il M5S - Di Maio e Di Battista in primis - sbraitavano contro il governo Gentiloni.Era il 12 luglio 2017, Quando l'allora deputato Alessandro Di Battista parlava di "falsi compagni" che regalavano "miliardi di quattrini nostri alle banche private, falsi liberisti sovvenzionati dai Fondi e ...