Roger Federer | ' Parteciperò al Roland Garros 2019' Tornerà anche agli Internazionali

Australian Open 2019 - Roger Federer annuncia : “Parteciperò al Roland Garros 2019” : “Sono in una fase in cui voglio fare quello che mi piace. Ho la sensazione che non sia necessario un lungo stop. Giocherò il Roland Garros“, con queste parole in conferenza stampa Roger Federer stupisce tutti per tempi e modi. Sì perché, dopo la sconfitta contro il talentuoso greco Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale degli Australian Open 2019, non ci si aspettava un annuncio del genere da parte dello svizzero. Ma a Roger piace ...

Australian Open 2019 : Stefanos Tsitsipas spodesta Roger Federer. Il greco si impone in 4 set e vola ai quarti di finale : L’astro nascente greco (n.15 del mondo) Stefanos Tsitsipas compie il miracolo negli Australian Open 2019 e detronizza “Sua Maestà” Roger Federer, campione in carica. Il greco ha superato con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-5, 7-6 l’elvetico in giornata chiaramente negativa. Una prova sottotono dello svizzero che specie con il dritto non è mai riuscito a trovare la continuità giusta al cospetto dell’ellenico, scatenato ...

Australian Open - Roger Federer sconfitto da Tsitsipas : “è molto frustrante per me” : Australian Open, Roger Federer frustrato dopo la sconfitta contro i greco Tsitsipas agli ottavi di finale Australian Open, Roger Federer ha parlato a caldo dopo l’eliminazione dal torneo per mano di Tsitsipas. Il fenomeno svizzero è parso molto nervoso e rabbioso per l’incontro giocato oggi. “Ci sono sempre più fattori quanto si analizza una sconfitta, sicuramente non è andato bene il modo in cui ho giocato i break point, ...

Australian Open - Roger Federer fuori agli ottavi : un sontuoso Tsitsipas elimina il Re : Australian Open, Roger Federer sconfitto da Tsitsipas al suo primo quarto di finale in carriera in uno Slam Australian Open, Roger Federer ha perso agli ottavi di finale del primo Slam stagionale contro il futuro del tennis mondiale. Stefano Tsitsipas ha giocato una grande gara quest’oggi sul cemento Australiano, una battaglia assoluta terminata 6-7 7-6 7-5 7-6, il punteggio dice tutto in merito a quanto equilibrata sia stata la ...

“Ma sono Roger Federer!” - lo svizzero beccato senza pass agli Australian Open : la guardia lo ferma - il siparietto è virale [VIDEO] : Federer senza accredito all’Australian Open: lo svizzero fermato dalla sicurezza prima di andare negli spogliatoi Venti titoli dello Slam non bastano a Roger Federer per passare i controlli all’Australian Open. Il campione di Basilea nella mattinata Australiana è stato fermato da un addetto alla sicurezza all’ingresso dello spogliatoio dei giocatori a Melbourne Park. Il motivo? Era sprovvisto dell’accredito. Nessuno ...

Roger Federer : 'Il ritorno di Berdych? E' più rilassato - come me' : A Federer è stata chiesta un'opinione sulle pause che diversi giocatori over 30 - anche Tsonga, Wawrinka per citarne alcuni - si sono presi recentemente: ' La cosa bella del nostro sport è che si ...

VIDEO Roger Federer-Daniel Evans Highlights Australian Open - lo svizzero accede al terzo turno : Roger Federer al terzo turno degli Australian Open 2019. Lo svizzero ha sconfitto in tre set il britannico Daniel Evans in un match comunque complicato per l’elvetico soprattutto nei primi due set, con l’inglese che ha provato ad impensierire il numero due del mondo. Adesso Federer affronterà l’americano Taylor Fritz, che ha superato in quattro set il francese Gael Monfils. Di seguito gli Highlights del match: Highlights Roger ...

VIDEO Federer-Istomin Australian Open 2019 - highlights e sintesi della partita. Debutto agevole per Re Roger : 6-3 6-4 6-3, pratica sbrigata senza nessun problema. Il campione degli Australian Open apre benissimo il suo cammino a Melbourne: Debutto agevole per Roger Federer che batte in tre set rapidi l’uzbeko Denis Istomin. Andiamo a rivivere gli highlights e la sintesi della partita di Re Roger: a caccia di un nuovo spettacolare trionfo. Australian Open 2019 Federer-Istomin gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Australian Open - Roger Federer in scioltezza su Istomin : il primo turno è una passeggiata : Australian Open, Roger Federer ha superato Istomin senza particolari difficoltà: 6-3 6-4 6-4 il punteggio finale Australian Open, Roger Federer ha iniziato col piede giusto il primo Slam dell’anno. Il fenomeno svizzero ha vinto in tre set contro Istomin, senza soffrire più di tanto. 6-3 6-4 6-4 il punteggio finale, con Re Roger che ha dato spettacolo come di consueto. Adesso sulla strada di Federer vi sarà Evans, un altro turno sulla ...

Australian Open 2019 - il tabellone di Roger Federer. Insidia Tsitsipas negli ottavi di finale - possibile semifinale contro Nadal : Il primo Slam della stagione è ormai alle porte e dal 14 al 27 gennaio 2019 i più forti giocatori del panorama tennistico internazionale si confronteranno in quel di Melbourne (Australia) per portarsi a casa il successo. Roger Federer si presenta ai nastri di partenza da vincitore dell'edizione 2018. Lo svizzero ha messo la propria firma in sei occasioni, un record che condivide insieme al rivale serbo Novak Djokovic (numero uno del mondo) e ...

Australian Open 2019 - analisi tabellone maschile : Roger Federer sorride - buona chance per Nadal. Insidia Zverev per Djokovic : La Margaret Court Arena è stata teatro della cerimonia di presentazione dei due tabelloni principali degli Australian Open 2019, che prenderanno il via lunedì 14 gennaio e termineranno il 27 gennaio. Un evento a cui hanno partecipato i due vincitori dell’anno passato: il 6 volte trionfatore a Melbourne Roger Federer (attuale numero 3 del mondo) e la danese Caroline Wozniacki (n.3 WTA). Ebbene, concentrandosi sul main draw machile, Novak ...

