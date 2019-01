huffingtonpost

: M5s, la parata del reddito. Grande evento per celebrare il sogno diventato realtà. Con tutti i vertici, il fondator… - LelloForlini : M5s, la parata del reddito. Grande evento per celebrare il sogno diventato realtà. Con tutti i vertici, il fondator… - PietroSalvatori : M5s, la parata del reddito. Grande evento per celebrare il sogno diventato realtà. Con tutti i vertici, il fondator… - HuffPostItalia : M5s, la parata del reddito -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) "Gentile..., è con grande piacere che vorrei invitarLa...". Come fosse una festa. Come fosse una serata di gala. In pieno giorno, però. È con una missiva personale che Luigi Di Maio ha diramato le partecipazioni all'evento di celebrazione deldi cittadinanza, una due ore in un hotel in centro a Roma, a due passi da via Veneto.Ci sarà il pantheon 5 stelle in tutte le sue articolazioni. Dal meetup alle poltrone ministeriali, dalla piazza al Palazzo. E dunque da Beppe Grillo (un vero e proprio tributo è arrivato al fondatore in questi giorni, da molti letto come una captatio benevolentiae) al capo politico dei 5 stelle, da Davide Casaleggio ai capigruppo a Camera e Senato (Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli), da Paola Taverna - che farà il suo debutto ufficiale come frontman da campagna elettorale, scelta adottata qualche giorno fa ...