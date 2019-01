Lindsay Vonn è troppo rotta per continuare

agi

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Nella "sua" Cortina d'Ampezzo che l'ha vista trionfare ben 12 volte in carriera, Lindsey Vonn ha messo fino alla sua carriera sciistica che l'ha vista centrare ben 82 vittorie in Coppa del mondo, a sole quattro dal primato assoluto dello svedese Ingemar Stenmark.La 34enne sciatrice americana dopo non aver concluso il supergigante ha lasciato il parterre dell'Olimpia delle Tofane di Cortina con le lacrime agli occhi. E potrebbe essere stata l'ultima partecipazione ad una gara di Coppa che anticipa così l'annunciato ritiro di fine stagione. "Il dolore ègrande, dovrò pensare se abbandonare lo sci, non volevo chiudere così", ha detto la Vonn.La stella più brillante della bandiera Usa E' la più vincente della storia a stelle a strisce. Ma è anche molto di più dei numeri e dei record. Intanto, è una bellissima donna col sorriso da attrice e le ...