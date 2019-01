La #10yearschallenge di Paolo racconta uno storia di coraggio e caparbietà

huffingtonpost

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Due scatti a confronto, un abisso a separarle. LadiPalumbounadie caparbietà, di malattia e amore per la vita, in tutta la sua essenza. Anche quando ti toglie quasi tutto: la quotidianità, i piccoli gesti, che si son trasformati in fatiche insostenibili. Son passati 10 anni dal primo scatto, tre ne sono trascorsi invece da quando il giovane di Oristano ha iniziato a combattere contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica, conosciuta come Sla. "In questi giorni i social stanno impazzendo per la, un gioco in cui si accostano due foto: una risalente a 10 anni fa, ed una di oggi", scrive sul suo account Facebook, "Questa è la mia. È un po' strano, lo so...ma è la vita. E anche se vi sembrerà una differenza abissale, vi posso assicurare che non mi sono mai sentito vivo come in questo ...