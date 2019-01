Dobbiamo cambiare i coglioni | Celentano torna a graffiare

Di Maio e Di Battista : “Dobbiamo far Cambiare le regole all’Unione europea” – : Al via la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni europee di maggio. Viaggio in auto verso Strasburgo di Di Maio e Di Battista. Sullo sfondo restano le questioni aperte con l’alleato di governo leghista. Annalisa Fantilli Ciao a tutti buongiorno, io mi fido assolutamente di Luigi, anche alla guida…” Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio in auto fino a Strasburgo; l’obiettivo è ...