Ciccarelli ammette davanti al Gip | ho partecipato agli scontri

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Ha ammesso la sua partecipazionedi Santo Stefano prima di Inter-Napoli, il capo dei Viking della Curva interista Nino, finito in carcere quattro giorni fa per rissa aggravata e altri reati nell'inchiesta della Procura di Milano. Rispondendo solo ad alcune domande e con dichiarazioni spontaneeal Gip Guido Salvini nel carcere di San Vittore a Milano, il capo ultra' ha confermato anche di essere rimasto ferito neglima non ha voluto parlare di presunti ruoli organizzativi nel blitz.Stando a quanto riferito dall'avvocato Mirko Perlino,, uno dei sei arrestati nell'inchiesta,al gip eal pm Michela Bordieri ha raccontato, come gia' aveva detto in un interrogatorio in Questura, di essere passato per caso in via Novara e di essersi poi unitoamici ultras neglicoi napoletani nei quali e' rimasto anche ...