Calciomercato Inter | i nerazzurri tentano lo scippo Darmian alla Juventus

Juventus vs Inter : “dispetti” di Calciomercato che fanno rumore! : Juventus ed Inter si stanno stuzzicando sul mercato con alcune mosse e contromosse che potrebbero scatenare un effetto domino Juventus ed Inter non si amano di certo. I due club sono rivali acerrimi, sempre calcisticamente parlando, e sul mercato si stanno stuzzicando in maniera notevole. Nelle ultime ore infatti, in Spagna si sta diffondendo sempre più la voce che vorrebbe la Juventus attivissima sul fronte Modric, con Cristiano Ronaldo a ...

Calciomercato Frosinone - continua la caccia ad un centrocampista : interesse per Viviani della SPAL : Il centrocampista di proprietà della SPAL piace e non poco al club ciociaro, che vorrebbe rinforzare il proprio centrocampo La batosta subita davanti al proprio pubblico contro l’Atalanta spinge il Frosinone a lanciarsi sul mercato, provando a rinforzare la propria rosa. Il nome in cima alla lista del club ciociaro è quello di Federico Viviani, centrocampista in uscita dalla SPAL. Impiegato solo una volta in Coppa Italia, l’ex ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie : si complica la pista Tchouameni - piace Zapata ma costa caro! : Calciomercato Inter, Ultime notizie: Aurelien Tchouameni piace molto, ma occhio a Torino e Sampdoria. Duvan Zapata nel mirino, ma costa sempre di più.

Calciomercato Udinese : due squadre interessate a Machis : Calciomercato Udinese, Machis / Potrebbe terminare anticipatamente l’avventura con la maglia dell’Udinese per la punta venezuelana Darwin Machis. Per il classe ’93, giunto in estate dal Granada, sono interessati due club spagnoli. Secondo ‘Sky Sport’, le squadre interessate sarebbero Malaga e Cadice, che avrebbero già avviato i primi contatti con il club friulano. Machis ha disputato 13 partite in Serie A in ...

Calciomercato Inter : non si molla Federico Chiesa. I dettagli : Calciomercato Inter: non si molla Federico Chiesa. I dettagli Continua il lavoro sottotraccia in sede di mercato dell’Inter, che per la prossima estate punta a rafforzarsi con giocatori di alto livello, considerando i paletti del Fair Play Finanziario che dovrebbero essere un po’ più larghi rispetto al solito. I nomi principali che circolano son sempre gli stessi: da Milinkovic-Savic a Modric, passando per Barella e Chiesa, i ...

Calciomercato - l’Inter pensa a due contropartite per arrivare a Chiesa a giugno : Federico Chiesa è finito da tempo nel mirino dell’Inter, il club nerazzurro sta tentando di convincere la Fiorentina a cedere il calciatore in estate Federico Chiesa piace eccome all’Inter di Luciano Spalletti. Da tempo i nerazzurri hanno messo gli occhi sul gioiello della Fiorentina e nel mese di giugno potrebbe partire il pressing definitivo per portarlo a Milano. Secondo il Corriere dello Sport, un primo colloqui ci sarebbe ...

Calciomercato Napoli - Kouamè rinviato. Barella sceglie l’Inter : Calciomercato Napoli – Dopo Barella, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, hanno messo nel mirino un altro calciatore: Christian Kouamé. Quest’ultima trattativa, sembra essere però molto più semplice di quella intavolata con il Cagliari per Barella. De Laurentiis sa praticamente tutto: a cominciare dall’intenzione di Preziosi di trattenerlo fino alla fine della stagione, passando per il prezzo. Il valore del cartellino, emerso ...

Calciomercato Lazio - interesse Roma per Badelj. Caceres va a Bologna : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, interesse Roma per Badelj. Caceres va a Bologna ...

Calciomercato Inter - Marotta blinda Icardi : 'Resta qui - mancano solo le firme'. Su Godin : 'Ci interessa' : Torna il campionato, ma gennaio è stato e continua ad essere anche il mese del Calciomercato . Così, alla vigilia del terzo anticipo della 20giornata di Serie A, in calendario a Milano tra Inter e ...

Calciomercato - Luka Modric chiude le porte in faccia all’Inter : Luka Modric non sembra essere intenzionato a lasciare il Real Madrid nel breve periodo, l’Inter dovrà farsene una ragione Le parole di Luka Modric riportate oggi da AS, sembrano voler chiudere definitivamente le porte in faccia all’Inter. I nerazzurri hanno da mesi mostrato interesse per il calciatore del Real Madrid, il quale dopo la vittoria di oggi ha chiarito le proprie intenzioni: “Ho ancora un anno e mezzo di contratto e ...

Calciomercato Juventus : interessa un centrocampista del Lione : Calciomercato Juventus, Ndombele / Oltre ad Aaron Ramsey, la Juventus è alla continua ricerca di nuovi innesti per poter dominare in modo incontrastato la Serie A. Il nome nuovo sul taccuino del club bianconero è quello del classe ’96 Tanguy Ndombele, accostato da diverso tempo anche al Manchester City. Il franco-congolese è attualmente in forza al Lione e secondo ‘Sky Sport’ nei prossimi giorni il direttore sportivo ...

Inter : Spalletti mette il like all'esclusiva di Calciomercato.com su Barella : L'uruguaiano verrebbe preso in sinergia tra Inter e cagliari #calcio #football #soccer #seriea #sport #follow #like #futbol #italy #championsleague #italia #juventus #cr #serieatim #milan #futebol #...

Calciomercato Inter - Barella vicinissimo all’Inter : tutte le cifre dell’affare : Calciomercato Inter – Nicolò Barella è a un passo dal club milanese. Nonostante le entrate davvero esigue per questa sessione invernale di mercato, Beppe Marotta continua a lavorare in vista della prossima stagione. Dopo aver praticamente concluso un vero e proprio capolavoro ottenendo il sì di Diego Godin, difensore centrale dell’Atletico Madrid, a parametro zero, […] L'articolo Calciomercato Inter, Barella vicinissimo ...