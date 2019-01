Barcellona-Boateng | è ufficiale | prestito con diritto di riscatto

Boateng al Barcellona - è ufficiale : prestito con diritto di riscatto : TORINO - Il passaggio di Boateng dal Sassuolo al Barcellona ora è ufficiale. È stata la notizia del giorno, improvvisa, inaspettata, una trattativa che ci ha messo un attimo ad andare in porto, il ...

Boateng : "Non puoi dire no al Barcellona. Ma dispiace lasciare Sassuolo..." : La nuova avventura in blaugrana sembra un fulmine a ciel sereno anche per il centrocampista ex Milan: 'Se sono emozionato? Certo, vado nel club più grande al mondo, ma anche un po' triste, era ...

Ufficiale - Boateng è del Barcellona : "Grazie Sassuolo - ora il gol nel Clasico" : ... da parte sua il club italiano si dichiara molto orgoglioso di poter proseguire il rapporto con uno dei club più importanti e prestigiosi al mondo. F.C Barcelona ed U.S. Sassuolo Calcio, ...

Ufficiale - Kevin-Prince Boateng al Barcellona : i dettagli dell’affare : Kevin-Prince Boateng è un nuovo calciatore del Barcellona, i comunicati ufficiali sono arrivati in serata dopo le indiscrezioni di stamane “F.C. Barcelona ed U.S. Sassuolo Calcio comunicano di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione/cessione a titolo di prestito del calciatore Kevin-Prince Boateng. L’accordo prevede un diritto di opzione a favore di F.C. Barcelona per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore per ...

Boateng : 'Sono triste ma emozionato. Barcellona uno dei club più grandi del mondo' : "Sono un po' triste perché lascio una società seria come il Sassuolo, è stato complicato salutare tutti oggi, anche se il Barcellona è uno dei club più grandi del mondo. È stata una giornata ...

Boateng - lacrime e gioia : 'Sassuolo sempre nel cuore - ma il Barcellona...' : Vado però in direzione Barcellona , uno dei club più grandi al mondo' . Il 31enne attaccante ghanese è quasi combattuto nel confermare il suo addio ai neroverdi: troppo forte però l'appeal di una ...

Kevin Prince Boateng al Barcellona : i dettagli del clamoroso colpo di calciomercato : Un'operazione a sorpresa, decisamente clamorosa. Kevin Prince Boateng è a un passo dal lasciare il Sassuolo per fare ritorno in Liga. Il ghanese, centrale nel gioco di De Zerbi, è infatti vicinissimo ...

Boateng è a Barcellona : 'Grazie Sassuolo - ora voglio il gol contro il Real!' : Kevin Prince Boateng , prossimo attaccante del Barcellona , è sbarcato in Spagna , pronto per iniziare una nuova avventura a sorpresa. Queste le parole rilasciate a Sky Sport dell'ex Milan : 'Grazie Sassuolo, ora voglio il gol nel Clasico al Real'. Il ghanese si trasferisce in prestito oneroso, a 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 8. Continuano, ...

Kevin Prince Boateng al Barcellona - Carnevali conferma : “stiamo per chiudere” : Kevin Prince Boateng si appresta a vivere una nuova pagina della sua carriera da giramondo, andrà al Barcellona nella Liga “Sono in partenza per Barcellona per chiudere la cessione di Kevin Prince Boateng con il club catalano“. Lo dice all’Adnkronos l’amministratore delegato del Barcellona, Giovanni Carnevali. “Non so se sarà una cessione in prestito o a titolo definitivo stiamo ancora valutando -aggiunge ...

