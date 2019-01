Spal-Bologna 1-1 | A Palacio risponde Kurtic

Palacio e Antenucci - tra Spal e Bologna finisce 1-1 : Con un gol per tempo di Palacio e Antenucci termina 1-1 il derby emiliano tra Spal e Bologna. A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA Ultimo aggiornamento: 17:05

VIDEO Spal-Bologna Highlights 1-1 : sintesi e gol della partita. Palacio la sblocca - Kurtic pareggia con esultanza “hot” : SPAL e Bologna hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Il derby emiliano si è concluso senza vinti né vincitori. I felsinei hanno sbloccato la contesa al 24′ con Palacio che riceve palla al limite da Orsolini e trova l’angolino alto alla sinistra di Viviano. I padroni di casa non mollano e trovano la rete del pareggio al 63′: Lazzari crossa dalla destra per Kurtic che si ...

Spal - Bologna 1-1 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: SPAL - Bologna 1-1 , 2'T, SECONDO tempo 18' KURTICC!!! PAREGGIO DELLA SPAL!!! pennellata di Lazzari dalla ...

