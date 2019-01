Pd - Zingaretti sempre in testa : Nicola Zingaretti mantiene la prima posizione con il 48,4 per cento. A quanto di apprende da fonti parlamentari dem, i dati ufficiosi su 45.398 votanti nei congressi di circolo vedono il governatore ...

PRIMARIE PD/ Primi voti dai circoli : Zingaretti in testa col 48%. Dati YouTrend : Martina meglio dei sondaggi.. : I Primi 5000 voti degli iscritti Pd: Congresso al via, Zingaretti in testa col 48% , ma manca il Lazio, . Dati YouTrend : a Rignano sull'Arno trionfa...

Alle "primarie" dei circoli Pd in testa Zingaretti con il 48 - 8%. Insegue Martina con il 36% - staccato Giachetti al 12% : Secondo i dati parziali dopo il primo weekend di convenzioni (5000 voti), elaborati da Youtrend, Nicola Zingaretti è in testa al momento con il 48,8%, segue Maurizio Martina con il 36,1. Roberto Giachetti , il 'turborenziano', si conferma stabilmente terzo con il 12,8 e se i congressi di circolo riservati agli iscritti andranno così sarà lui il terzo candidato ad accedere alla fase delle primarie del 3 marzo. Maria Saladino ...

È testa a testa nei sondaggi tra Zingaretti e Minniti alle primarie Pd : E' testa a testa tra Nicola e Zingaretti e Marco Minniti , secondo l'ultimo sondaggi o di Bimedia, sulle primarie del Pd. In base ai dati raccolti i candidati sono sempre sotto il 50%. Il Presidente della regione Lazio, in campo da quasi 5 mesi, raccoglie il 40% dei voti, registrando un calo del 4% rispetto al mese di ottobre.L'ex ministro dell'Interno Marco Minniti lo segue con il 38% dei consensi con un aumento del 9% rispetto alla precedente ...

Primarie pd - Zingaretti in testa ai sondaggi con il 38% : Secondo un sondaggi o EMG Acqua presentato oggi ad Agorà, su Raitre, Nicola Zingaretti è in testa alle preferenze degli intenzionati a partecipare alle Primarie del Pd con il 38%, seguito da Marco Minniti con il 28%, e dal segretario uscente Maurizio Martina con il 15%. Giù dal podio Matteo Richetti con l'8%, Cesare Damiano con il 5%, Francesco Boccia con il 4%, e il giovane Dario Corallo, appena al 2%.Secondo lo stesso ...

Primarie Pd - secondo i sondaggi è testa a testa tra Zingaretti e Minniti : Il governatore del Lazio in leggero vantaggio sull'ex ministro che non ha ancora sciolto la riserva sulla sua candidatura...

Primarie Pd - testa a testa tra Zingaretti e Minniti sulla fiducia. Martina primo per la popolarità : In attesa che Marco Minniti e Maurizio Martina sciolgano la riserva e ufficializzino un'eventuale candidatura alla segreteria, il clima in casa Pd è caldo. Un candidato ammette a microfoni spenti "mi hanno chiesto di convergere su certe ipotesi", ma di non avere alcuna intenzione di farlo. Matteo Richetti, anch'egli in corsa, dice "sono settimane che mi offrono di tutto. E quando non offrono, minacciano. Offrono posti e visibilità, ...