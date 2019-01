Parigi | 18enne di Ventimiglia trovato morto in un cantiere

Parigi - trovato morto un 18enne italiano : 13.07 Un ragazzo di 18 anni, di Ventimiglia, è stato trovato morto in un cantiere a Parigi. Sul caso indagano le autorità francesi, che hanno disposto l'autopsia. Il ragazzo era molto conosciuto a Ventimiglia per le sue doti, che lo avevano portato ad essere ammesso in anticipo alla facoltà d'Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino. Viveva a Ventimiglia con il nonno. E' da chiarire perché si trovasse a Parigi