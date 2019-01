Napoli | minacce all' ex gestore di Lanificio25 | ' Noi abbandonati da tutti'

Napoli - RISSA TRA PARENTI AL FUNERALE/ Video - il fotografo-testimone : "ho ricevuto minacce per il filmato" : RISSA al FUNERALE NAPOLI : Video choc, 4 pattuglie per calmare le acque. Indignazione e paura, minacce al fotografo-testimone che ha documentato il tutto

Mezzojuso : Gip - 'Ombra metodo mafioso in minacce e violenze a sorelle Napoli ' (3) : (AdnKronos) - Il magistrato usa parole dure nei confronti degli arrestati. Senza giri di parole. Il gip parla di "gravi indizi sussistenti del reato di tentata estorsione, portata a termine con mezzi che rasentano le metodiche utilizzate dalla criminalità organizzata, che non consentono più di riten

Napoli - nel covo degli ultrà azzurri nuove minacce : 'Non finirà qui' : Si muovono uniti, sempre in gruppo. Spostandosi con la tecnica del branco: almeno dieci-trenta per volta. Fedeli a quell'inno urlato a squarciagola dagli spalti, non rinunciano mai a seguire lungo ...