Napoli | dimessa dall’ospedale per un mal di pancia | muore di infarto

(Di domenica 20 gennaio 2019) Aveva solamente 36 anni Anna Siena e si doveva sposare tra sei mesi, dopo un fidanzamento lungo dieci anni. Una tragedia assurda e inaspettata impedirà alla donna napoletana di coronare il sogno della sua vita. Anna è deceduta nell"ospedale Vecchio Pellegrini di, dove si era presentata alcuni giorni prima con dolori addominali, al petto e alla schiena.Dopo la visita al pronto soccorso, la donna è statacon una terapia a base di antidolorifici e antinfiammatori. Avrebbe dovuto effettuare un"ecografia domani mattina. Tornata a casa, però, i dolori sono aumentati e Anna è stata costretta a tornare in ospedale, ma questa volta in gravi condizioni.Qui, poi, è morta, ufficialmente per arresto cardiocircolatorio, ma i familiari hanno sporto denuncia. La cartella clinica della paziente è stata sequestrata e il pubblico ministero ha disposto l"autopsia per accertare le cause del ...