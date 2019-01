Motorola Moto G7 Power avvistato in Brasile con un display da 6 | 2 pollici e una batteria

Motorola - il leggendario Razr sta per tornare (a un prezzo impossibile) : (Foto: Motorola ) Il vecchio Moto Razr di Motorola è stato uno dei prodotti più iconici della storia della telefonia cellulare. Grazie al suo design a conchiglia estremamente sottile nei primi anni 2000 ha conquistato i cuori di 130 milioni di persone diventando un best seller assoluto del settore. Non sorprende dunque l’indiscrezione riportata in queste ore dal Wall Street Journal, secondo la quale Lenovo — attuale proprietaria del marchio ...

Per Sony Xperia XZ4 ipotizzati 8 GB di RAM - Snapdragon 675 per Motorola P40 e una data di lancio ufficiale per HONOR 8A : Carrellata di indiscrezioni per Sony Xperia XZ4, Motorola P40 e HONOR 8A. Punteggi elevati da Geekbench e addirittura 8 GB di RAM per il prossimo flagship di Sony da una parte; trapelate varie caratteristiche tecniche presunte per Motorola P40 e una data di lancio ufficiale per HONOR 8A. L'articolo Per Sony Xperia XZ4 ipotizzati 8 GB di RAM, Snapdragon 675 per Motorola P40 e una data di lancio ufficiale per HONOR 8A proviene da TuttoAndroid.