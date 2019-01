Migranti | Salvini | non mi sento in colpa | più partono più muoiono

'Più persone partono - più persone muoiono' - Salvini sui Migranti - : Roma, 20 gen., askanews, - 'Mi sento colpevole di quello che sta accadendo? No, meno persone partono, meno persone muoiono, più persone partono, più persone muoiono'. Lo dice Matteo Salvini, parlando, ...

Migranti - Gregorio De Falco contro Matteo Salvini : 'Manca di umanità - è cinico. E sulle Ong...' : 'Mi intristisce quello che dice Matteo Salvini '. Dopo l'ultima strage di Migranti in mare, il senatore Gregorio De Falco sospeso lo scorso 31 dicembre dal Movimento 5 Stelle attacca direttamente il ...

Migranti - Gregorio De Falco contro Matteo Salvini : "Manca di umanità - è cinico. E sulle Ong..." : "Mi intristisce quello che dice Matteo Salvini". Dopo l'ultima strage di Migranti in mare, il senatore Gregorio De Falco sospeso lo scorso 31 dicembre dal Movimento 5 Stelle attacca direttamente il ministro degli Interni, perché a suo dire "manca di umanità, è un cinico". Intervistato dall'agenzia A

Che tempo che fa - Fabio Fazio accusa Salvini sui Migranti : "Un giorno..." - a braccetto con le Ong : Scalda i motori, Fabio Fazio. Questa sera a Che tempo che fa ci sarà ospite Alessandro Di Battista ma intanto è il conduttore di Raiuno a sparare a zero contro Matteo Salvini, utilizzando il più triste e banale strumento: l'ennesima strage di migranti nel Mediterraneo. Leggi anche: "Se facessi come

Migranti - De Falco : 'Ong non incoraggiano scafisti. Salvini? È un cinico' : 'È vero che statisticamente sono diminuiti gli sbarchi, ma sono aumentate di molto le morti, bisogna riflettere'. Lo dice all'AdnKronos Gregorio De Falco, il senatore dei Cinque Stelle ora nel gruppo ...

Sono gli italiani a pagarvi lo stipendio! Matteo Salvini contro i sindaci pro Migranti : «Non riesce a dare risposte ai napoletani e si preoccupa dei clandestini...». Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini su twitter in merito alle parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris che ieri ha detto: «O faccio una proposta a voi che siete timoniere di navi. La prossima volta che avete un problema se attendere autorizzazioni avvicinatevi alle acque territoriali di una città povera ma dalla grande dignità. Avvicinatevi al porto di ...

La tragedia dei Migranti. Salvini : 'Mai dalla parte di trafficanti e ong' : Un conto è stabilire dei filtri e contrattare la ripartizione, un altro conto è il NO assoluto e una politica generalizzata con le ONG fra le quali c'è il peggio ma anche il meglio dell'intervento in ...

Migranti - Salvini : "Mai complice degli scafisti" : Almeno duecento persone hanno perso la vita nel Mediterraneo in queste ultime ore e la Ong Open Arms, la cui nave è ancora bloccata nel porto di Barcellona dopo l'ultimo sbarco, ha snocciolato gli ultimi drammatici dati secondo i quali 8 persone muoiono nel Mar Mediterraneo ogni giorno, sottolineando quanto sia necessario avere almeno una seconda nave a pattugliare le zone più a rischio.Wasting time is losing lives! While our ship is blocked, ...

Strage di Migranti - opposizioni contro Salvini - Padre Zanotelli : 'Nostri nipoti ci ricorderanno come nazisti' : La vicenda dei 170 migranti morti in due naufragi al largo della Libia scuote la politica. contro la linea dura di Salvini , il Pd invoca con Matteo Renzi "l'apertura dei porti". Nella maggioranza si leva il no del presidente della Camera, Roberto Fico : "Una società sana salva le ...

117 Migranti morti - per Salvini è colpa di scafisti e ONG : “Non sarò mai loro complice” : "Io non sono stato, non sono e non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani, che con i loro guadagni investono in armi e droga, e delle Ong che non rispettano regole e ordini". Con queste parole il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ribadisce che, malgrado l'ennesimo naufragio nel Mediterraneo, il governo italiano non cambierà linea sulla gestione dei flussi dalla Libia.Continua a leggere

Migranti - il Mediterraneo è di nuovo un cimitero ma Salvini non cede : Le 170 vittime di due naufragi hanno riacceso il dibattito sull'immigrazione. Conte scioccato, Mattarella addolorato, ma il...