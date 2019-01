Lorenzo in ospedale | il mistero svelato ufficialmente

MotoGP – Infortunio Jorge Lorenzo - giallo risolto? Ecco lo ‘strano’ motivo dei controlli in ospedale : Jorge Lorenzo all’ ospedale a Peschiera del Garda, possibile infrazione dello scafoide per lo spagnolo: svelato il curioso motivo La notizia di Jorge Lorenzo al pronto soccorso della clinica Pederzoli di Peschiera del Garda ha messo in allarme i fan dello spagnolo. Il neo pilota della Honda è stato accompagnato da un uomo e da una donna alla clinica e, stando a quanto dichiarato dal CEO Dorna Ezpeleta, si sarebbe sottoposta a dei controlli ...

Jorge Lorenzo in ospedale a Verona : come sta?/ Ultime notizie : problemi a una mano - mistero sulle cause : Jorge Lorenzo in ospedale a Verona: come sta? problemi ad una mano per il pilota della Honda, ma è mistero sulle cause. Le Ultime notizie