Graziani | ' A Spalletti voglio bene | ma quando lo mette Lautaro con Icardi? L' Inter ha un

calciomercato

: Graziani: 'Inter, alcuni sembra giochino per favore! Spalletti, una critica' - GIANNINANNINI61 : Graziani: 'Inter, alcuni sembra giochino per favore! Spalletti, una critica' - internewsit : Graziani: 'Inter, alcuni sembra giochino per favore! Spalletti, una critica' - -

(Di domenica 20 gennaio 2019)venuto ai microfoni di Sport Mediaset, Ciccioparla die non risparmia qualche critica a Luciano. 'L'continua come nel passato, con alti e bassi. Giocare col Sassuolo non è facile, è una buona ...