Varriale contro sentenza Koulibaly ma il web insorge

sport.virgilio

: RT @SimoneLaz97: L'hashtag Juve Out è ridicolo come ridicole sono le persone che pensano possa servire a qualcosa ma chi fa petizioni contr… - solodax : RT @SimoneLaz97: L'hashtag Juve Out è ridicolo come ridicole sono le persone che pensano possa servire a qualcosa ma chi fa petizioni contr… - calabrone37 : @GianlucaVasto @luigidimaio Io sono un sostenitore del Governo'5Stelle-Lega'.Ma se vero come ho sentito,che a capo… - calabrone37 : @matteosalvinimi Io sono un sostenitore del Governo'5Stelle-Lega'.Ma se vero come ho sentito,che a capo dello sport… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Giusto o no confermare la squalifica di? Per Enricono. Il giornalista di Raisport è rimasto deluso per lae su twitter ha esposto il suo pensiero, ma la stragrande ...