NBA su Sky Sport | 12 partite in una settimana e il Martin Luther King Day con 4 gare

Grande basket su Sky Sport NBA : 14 partite in una settimana : ... Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks , Sky Sport NBA e Sky Sport Uno, Commento live Francesco Bonfardeci e Davide Pessina Differita lunedì ore 14 e ore 18 su Sky Sport NBA Notte domenica 13-lunedì 14 ...

Da Natale a inizio 2019 i campioni NBA festeggiano sul parquet di Sky Sport : Ancora una volta su Sky Sport sarà un “Natale sotto Canestro” (e non solo), in compagnia delle stelle del basket americano NBA. Oltre all’immancabile appuntamento con il tradizionale “Christmas Day”, su Sky Sport tante le partite del campionato professionistico a stelle e strisce da seguire in diretta esclusiva, anche in prima serata, con Sky Sport NBA canale di riferimento, ma anche su Sky Sport...

Basket NBA - il Christmas Day in esclusiva su Sky : 5 match in diretta : Il grande Basket a stelle e strisce non lascia soli gli appassionati nemmeno nel giorno di Natale: appuntamento con il Christmas Day NBA L'articolo Basket NBA, il Christmas Day in esclusiva su Sky: 5 match in diretta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Natale NBA - su Sky Sport lo speciale per il Christmas Day : ... si parlerà ovviamente anche di LeBron James, chiamato ad affrontare la prima sfida stagionale contro i Golden State Warriors e protagonista dello speciale che andrà in onda alle 17.30 su Sky Sport ...

NBA Sundays - i Detroit Pistons ospitano gli Atlanta Hawks su Sky Sport NBA : Appuntamento a domenica 23 dicembre alle 22.00 su Sky Sport NBA per il decimo incontro degli NBA Sundays di questa stagione.

NBA - LeBron James sfida i Phoenix Suns in prima serata su Sky Sport : La presentazione del match Magic Johnson ha provato a scuotere la sua squadra qualche giorno fa, cercando di accendere un barlume d'orgoglio in tutti "gli altri" componenti del roster da lui ...

NBA - weekend su Sky Sport : sabato con Giannis a New York - domenica LeBron in prima serata : Entrambe le partite verranno trasmesse in diretta su Sky Sport NBA con commento live " Alessandro Mamoli e Matteo Soragna per Milwaukee-New York, Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua per Los Angeles-...

NBA - LeBron e i Lakers contro i Magic in prima serata su Sky Sport : Un segnale a cui dare continuità contro i Magic, in una sfida tutta da gustare in diretta su Sky Sport NBA.

NBA : Danilo Gallinari e i Clippers in prima serata su Sky Sport : Dall'altra parte invece i Clippers arrivano al match - trasmesso in diretta su Sky Sport Uno , canale 201, e Sky Sport NBA , canale 206, - frastornati dopo una controversa sconfitta incassata a ...

NBA Sundays - LeBron James in prima serata su Sky : domenica alle 21.30 sfida Orlando : ... L.A., Golden State, Portland, Phoenix e Miami sarà un bel banco di prova per la squadra di coach Clifford: appuntamento a domenica sera su Sky Sport NBA , canale 206, per scoprire se saranno in ...