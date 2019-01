: Migranti, soccorse in mare 47 persone - NotizieIN : Migranti, soccorse in mare 47 persone - Cyber_Feed : Ultim'ora #Migranti, soccorse in mare 47 persone - TelevideoRai101 : Migranti, soccorse in mare 47 persone -

La nave Sea Watch 3 ha soccorso 47a bordo di un gommone in difficoltà nel Mediterraneo. Lo comunica l'ong con un tweet. "Abbiamo ricevuto l'allarme dato da Alarm Phone e Moonbird a proposito di un'imbarcazione in avaria. Dopo una ricerca siamo riusciti a trovarli.Ora sono al sicuro", ha scritto l'ong. Alarm Phone è un'organizzazione indipendente di soccorso telefonico per leche attraversano il Mediterraneo; Moonbird è l'aeroplano dell'ong Sea Watch che avvista le barche da soccorrere.(Di sabato 19 gennaio 2019)