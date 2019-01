Gervinho ancora decisivo | il Parma passa a Udine

Parma - Gervinho : “Voglio dimostrare di poter giocare ancora ad alti livelli” : È tornato dalla Cina per dimostrare di poter giocare ancora ad alti livelli e ci sta riuscendo. Gervinho, attaccante del Parma, nella stagione del ritorno in Serie A si sta mettendo in luce e sta facendo ricredere chi non pensava fosse in grado di fare la differenza. Ai microfoni di Sportweek, l’ivoriano ha spiegato perché ha scelto il Parma, trampolino di lancio per i suoi progetti futuri: “Fin dal momento in cui sono partito ...