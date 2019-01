Due morti travolti e uccisi da valanga in valle Aurina e val Gardena

Incidenti in montagna - Due morti in Alto Adige : Un ragazzo di 22 anni Altoatesino è morto sotto una valanga che si è abbattuta sul monte Spicco, in Valle Aurina , Bolzano , . L'incidente è avvenuto durante un fuoripista a 2.400 metri di quota. Un ...

Valanghe killer in Alto-Adige - Due morti in poche ore : Secondo morto sulle montagne dell'Alto Adige. Uno scalatore è stato travolto da una valanga mentre stava scalando una cascata di ghiaccio in Vallunga, una laterale della Val Gardena. L'uomo è stato trascinato dalle masse nevose per centinaia di metri ed è morto sul colpo.L'incidente si è verificato poco lontano dal centro di addestramento alpini dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso ...

Thailandia - attacco contro un tempio buddista : morti Due monaci - : Un commando di uomini armati, probabilmente musulmani ribelli, ha assaltato il luogo di culto nella provincia di Narathiwat: ci sono anche due feriti. Di recente si è registrata una forte ondata di ...

Gommone affonda in zona Sar libica - tre morti accertati. Aereo della Marina italiana lancia Due zattere e salva tre naufraghi : Nel Mediterraneo sguarnito di navi di soccorso, un elicottero della Marina italiana ha recuperato tre superstiti del naufragio di un Gommone partito ieri sera dalla Libia con venticinque persone a ...

Influenza - 15 morti in Italia : oltre Due milioni di persone colpite dal virus : Un brusco aumento dei contagi è stato registrato la scorsa settimana e sono aumentati di pari passo i casi gravi di Influenza, tra cui anche quindici decessi. Nella prima settimana del 2019, in Italia, la curva epidemica ha raggiunto il livello di incidenza di 5,3 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni e i giovani adulti, per un totale di circa 323.000 casi a inizio gennaio. In totale si parla di 2,5 ...

Auto in fuga dalla polizia - schianto contro Tir : quattro morti - Due feriti : quattro morti, due feriti. Questo il bilancio di un rocambolesco inseguimento della polizia del commissariato di Telese che si è concluso con un incidente mortale lungo la Statale Telesina...

Auto in fuga dalla polizia - schianto contro Tir : quattro morti e Due feriti : quattro morti, due feriti. Questo il bilancio di un rocambolesco inseguimento della polizia del commissariato di Telese che si è concluso con un incidente mortale lungo la Statale Telesina...

Auto in fuga dalla polizia - schianto contro Tir : quattro morti e Due feriti : quattro morti, due feriti. Questo il bilancio di un rocambolesco inseguimento della polizia del commissariato di Telese che si è concluso con un incidente mortale lungo la Statale Telesina...

Meningite - Due morti : a Roma e Sassari : Due giovani sono morti per Meningite. Si tratta di un 15enne morto a Roma e di un altro giovave colpito da meningococco a Sassari. Deceduto ieri sera.

Incendio in abitazione a Pescara Colli - morti per l'esalazioni Due anziani coniugi : Pescara - Due coniugi, di 83 e 78 anni, sono morti a causa delle esalazioni prodotte da un Incendio che si è sviluppato nella loro abitazione, nella zona Colli di Pescara. I corpi dei due sono stati trovati sul pavimento della cucina. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbero partite dal materasso di una camera da letto e non avrebbero interessato il resto della casa, una villetta, ma i fumi hanno rapidamente invaso le altre ...

Maltempo Libano : Due morti e un disperso : Una bambina siriana, figlia di profughi, e’ morta oggi nel sud del Libano a causa del Maltempo che sta scuotendo la regione, mentre suo fratello e’ disperso, secondo un bollettino della protezione civile libanese. Nella notte una persona era rimasta uccisa in un incidente stradale causato dal Maltempo. Da stamani il Libano e’ tornato a essere stretto nella morsa del gelo e della pioggia, con una perturbazione chiamata ...

Schianto in scooter - morti Due cugini : Andrea e Santo avevano 19 e 16 anni : Due ragazzi di 16 e 19 anni, Santo Rapisarda e Andrea Zappalà, sono morti in un tragico incidente ieri pomeriggio a Catania, all?incrocio tra via Palermo e via Ippolito Nievo: i due...

Calabrese muore in un incidente in Sicilia : altri Due morti e quattro feriti : Un drammatico incidente stradale si è consumato poche ore fa in Sicilia e ha causato il decesso di tre persone, tra cui una donna Calabrese. Altre quattro persone sono rimaste coinvolte e ferite. La dinamica di quanto accaduto non è ancora stata del tutto chiarita, ma sembrerebbe che sull'asfalto fosse presente gasolio o olio che ha poi causato lo scivolamento di diversi mezzi. Sul luogo si sono recati diversi mezzi di soccorso. Sicilia, grave ...

Glasgow - Due giovani trovati morti in casa : “Forse uccisi dal monossido di carbonio” : Derek Hurles e Nicole McGeachin, due giovani entrambi di 23 anni, sono stati trovati morti lunedì mattina in un appartamento in Scozia, nella zona di Thornliebank a Glasgow. Forse a ucciderli il monossido di carbonio, ma per il momento la polizia non ha confermato questa ipotesi. I loro cani sono stati trovati vivi.Continua a leggere