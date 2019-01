U&D | Teresa Langella | scelta vicina | Andrea minaccia di andar via dopo il bacio col

Anticipazioni U&D : Teresa litiga con Andrea - Lorenzo si sbilancia con Giulia : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono classico e le Anticipazioni di queste ore rivelano che anche in quella che c'è stata ieri, non sono mancati i colpi di scena che hanno avuto come protagonista Teresa Langella ma anche il tronista Lorenzo Riccardi, entrambi al centro della scena. La tronista, questa settimana, si è sbilanciata con il corteggiatore Antonio, scatenando la reazione negativa di Andrea Dal Corso, con il quale c'è ...

Anticipazioni U&D : Teresa annuncia che ha preso una decisione tra Andrew e Antonio : Sarà Teresa Langella la prima tronista di Uomini e Donne a fare la sua scelta: durante la registrazione del 17 gennaio, infatti, la napoletana ha fatto sapere che a breve comunicherà ai suoi corteggiatori con chi vuole fare coppia fissa. Le Anticipazioni sulla puntata del Trono Classico che vedremo tra qualche settimana su Canale 5, svelano che la ragazza trascorrerà un giorno e una notte in una villa con Andrea e Antonio, e poi registrerà la ...

Anticipazioni U&D : Lorenzo chiede scusa a Claudia - baci piccanti tra Teresa e Andrew : Sabato 12 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show ideato e condotto dalla regina della televisione italiana e delle reti del ''biscione'' Mediaset, Maria De Filippi. I colpi di scena non sono mai mancati nemmeno stavolta: a questa regola non scritta di U&D non si è sottratta l'ultima registrazione di qualche giorno fa. Infatti, le Anticipazioni parlano di un inaspettato bacio ...

Anticipazioni U&D - Teresa ha baciato Andrew ma poi si dispera per Antonio che va via : Arrivano delle nuove Anticipazioni dal mondo di Uomini e donne, di cui ieri pomeriggio è stata registrata la nuova puntata del trono classico, che è stata a dir poco ricca di colpi di scena. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che grande attenzione è stata dedicata a Teresa Langella, la quale si è lasciata andare molto con il corteggiatore Andrew, scatenando l'ira dell'altro pretendente Antonio, che questa volta ha perso le staffe ed ha ...

U&D spoiler : Andrea svela il suo passato da obeso e bacia Teresa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da oltre dieci anni sulle reti Mediaset. Le anticipazioni della nuova registrazione del trono classico si soffermano su Andrea Dal Corso. Quest'ultimo, infatti, è stato il protagonista della puntata: prima rivelando di essere stato preso di mira quando era adolescente per il suo peso e poi per un'esterna ricca di passione con Teresa ...

Anticipazioni U&D oggi 10 gennaio : l'addio di Teresa ad Andrea che scoppia in lacrime : oggi, giovedì 10 gennaio, ritorna su Canale 5 l'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi e in programma c'è un nuovo appuntamento con il trono classico. Dopo la sosta per il periodo natalizio, la trasmissione sentimentale è tornata in onda con le nuove puntate del trono over e quelle del trono classico. oggi, così come svelato sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione Mediaset, verrà trasmesso il primo appuntamento di questo ...

U&D - messaggio di Andrea Dal Corso forse rivolto a Teresa Langella : 'Decidi tu' : Secondo le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne, dopo le festività natalizie assisteremo al ritorno di Andrea Dal Corso, che ha scatenato non poche polemiche, soprattutto tra i corteggiatori della tronista napoletana Teresa Langella. La ragazza ha deciso di dare una seconda possibilità all'ex tentatore di Temptation Island, che ricordiamo contribuì alla fine della storia d'amore tra Gianpaolo Quarta e Martina Sebastiani. Teresa è ...

Anticipazioni U&D : Lorenzo a rischio 'no' - Andrew fa una bella sorpresa a Teresa : Mancano pochi giorni al ritorno in video di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. In attesa di vedere in onda i nuovi appuntamenti, possiamo fornirvi un po' di Anticipazioni su quello che vedremo, dato che alcune puntate sono state già registrate nelle scorse settimane. Vi segnaliamo, sin da subito, che avremo modo di vedere in onda un bel po' di colpi di scena, in particolar modo per Lorenzo Riccardi e ...