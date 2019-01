Tanti a letto con l' influenza | sintomi e complicazioni da non sottovalutare

huffingtonpost

(Di venerdì 18 gennaio 2019) (Questo post è a cura del Prof. Giovanni Puglisi, Primario Emerito dell'Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini di Roma)ssime persone sono costrette aa causa dell'che non sembra voler andar via ed è particolarmente insidiosa per le possibilibroncopolmonari, la cui comparsa nell'attuale epidemia non è infrequente e i cuinon necessariamente si manifestano in modo "clamoroso": possono cioè procedere "inosservate". È dunque importante nonda parte del medico questa eventualità.Gli organismi patogeni direttamente responsabili dell'sono i virusli e ne sono stati identificati tre tipi: i tipi A e i B, responsabili della sintomatologiale classica; il tipo C, di scarsa rilevanza clinica (generalmente asintomatico).I virus dell'A sono ulteriormente ...