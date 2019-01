Sci | Coppa Europa | Nadia Delago fa tris in Val di Fassa

Combinata Wengen streaming video Rai : si riparte - in pista per la discesa! - Coppa del mondo Sci - : Diretta Combinata Wengen: info streaming video e tv della prova, valida per la Coppa del mondo di sci maschile, oggi 18 gennaio 2019.

Discesa Cortina : ha vinto Ramona Siebenhofer - Marsaglia migliore italiana - Coppa del mondo Sci - : Diretta Discesa Cortina, Ramona Siebenhofer ha vinto il recupero della prova di St Anton per la Coppa del mondo di Sci femminile, oggi 18 gennaio 2019.

Sci alpino - Coppa Europa discesa Val di Fassa 2019 : fantastico trionfo di Nadia Delago. Decima Roberta Melesi : Nadia Delago cala il tris. La più piccola tra le due sorelle (Nicol era impegnata oggi in Coppa del Mondo a Cortina) ha vinto la discesa libera di Coppa Europa in Val di Fassa. Si tratta della terza vittoria stagionale per l’altoatesina, che nella prima discesa di giovedì sulla pista La Volata aveva chiuso al secondo posto. Un prova sublime quello della giovane azzurra, che ha vinto con 56 centesimi di vantaggio sulla svizzera Juliana ...

Discesa Cortina streaming video Rai : Siebenhofer al comando - Vonn indietro! - Coppa del mondo Sci - : Diretta Discesa Cortina: info streaming video e tv della gara, recupero della prova di St Anton per la Coppa del mondo di Sci femminile, oggi.

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre in controllo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino – Coppa Europa : Nadia Delago pazzesca - splendido successo in Val di Fassa : pazzesca Nadia: Delago Jr trionfa anche in Val di Fassa, terzo successo in discesa in Coppa Europa Adesso è evidente: l’Italia ha un talento straordinario da coltivare in casa. Nadia Delago, la più piccola delle due sorelle sciatrici della Nazionale, trionfa ancora in Coppa Europa, per la terza volta in stagione. Dopo il secondo posto di giovedì nella prima discesa sulla pista La Volata, dove a febbraio si terranno i Mondiali ...

Discesa Cortina streaming video Rai : si parte - in pista sulle Tofane! - Coppa del mondo Sci - : Diretta Discesa Cortina: info streaming video e tv della gara, recupero della prova di St Anton per la Coppa del mondo di Sci femminile, oggi.

Combinata Wengen streaming video Rai : Schwarz è al comando dopo lo slalom! - Coppa del mondo Sci - : Diretta Combinata Wengen: info streaming video e tv della prova, valida per la Coppa del mondo di sci maschile, oggi 18 gennaio 2019.

Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Zao 2019 : Daniela Iraschko-Stolz trionfa a Zao davanti a Takanashi e Althaus. Runggaldier 31^ : Daniela Iraschko-Stolz conquista la quindicesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo (la seconda stagionale dopo l’exploit di Sapporo) in quel di Zao e si porta in terza posizione nella classifica generale, sconfiggendo la padrona di casa giapponese Sara Takanashi e la tedesca Katharina Althaus al termine di una gara molto spettacolare e caratterizzata da un vento molto forte (che ha costretto gli organizzatori a cancellare le ...

Diretta/ Discesa Cortina streaming video e tv : che era successo l'anno scorso - Coppa del mondo Sci femminile - : Diretta Discesa Cortina: info streaming video e tv della gara, recupero della prova di St Anton per la Coppa del mondo di Sci femminile, oggi.

Combinata Wengen streaming video Rai : così andò l'anno scorso - Coppa del mondo di Sci maschile - : Diretta Combinata Wengen: info streaming video e tv della prova, valida per la Coppa del mondo di sci maschile, oggi 18 gennaio 2019.

Sci alpino – Coppa del mondo femminile : abbassata la partenza del SuperG di Cortina - Lindsey Vonn col numero 13 : Alle 12 la discesa di Cortina: partenza abbassata al SuperG, Vonn ha il numero 13 e subito dopo tocca a Nicol Delago. Brignone è la prima azzurra al via Il conto alla rovescia finisce alle ore 12 (diretta tv su Eurosport 2 e Raisport). Cortina è pronta per la prima delle tre gare in programma sull’Olympia con la partenza della discesa abbassata al SuperG. Ad aprire le danze sarà la tedesca Viktoria Rebensburg, la prima azzurra sarà ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la velocità e Lindsey Vonn ritornano a Cortina. L’Italia punta su Fanchini e Delago : La velocità torna ad essere protagonista nella Coppa del Mondo femminile e non poteva essere una località migliore per l’occasione. Infatti da venerdì in quel di Cortina sono in programma due discese (oggi e domani) ed un supergigante (domenica). Si gareggia sulla mitica Olimpia delle Tofane, una delle piste storiche del Circo Bianco e che in passato ha regalato grandi gioie alle sciatrici di casa. La notizia di questo lungo fine settimana ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 Otepaa. Klaebo : prove da cannibale - De Fabiani e Pellegrino a caccia del podio : Tornano in scena i grandi protagonisti del Tour de Ski sulla neve estone di Otepaa da sempre poco amica dell’Italfondo. Mai gli azzurri sono riusciti a salire sul podio da queste parti nelle ultime tre occasioni in cui la Coppa del Mondo ha fatto tappa da queste parti nell’ultimo decennio ma stavolta Pellegrino prima nella sprint e De Fabiani poi nella 15 km, tutto rigorosamente a tecnica classica, potrebbero rompere ...