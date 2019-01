Renzi: “Il reddito non è aiuto per i poveri, andremo in recessione!”

blogitalia.news

(Di sabato 19 gennaio 2019) Anche Matteodice la sua suldi cittadinanza dopo essere stato approvato «Ildi cittadinanza non è una misura contro la povertà». Lo afferma Matteo. «Mettiamo qualche puntino sulle I su questa storia deldi cittadinanza come strumento giusto, a sostegno «Una misura contro la povertà in Italia – osserva – c’è già. L’abbiamo prevista noi nel 2016, è operativa dal 2018, si chiama Rei. Si vuole migliorarla? Prego, avanti. Ma ildi cittadinanza non è una misura contro la povertà: questo per me è un drammatico errore concettuale. E non perché mancano i soldi rispetto alle promesse della campagna elettorale. Ma perché noi siamo una repubblica democratica fondata sul lavoro, non sul sussidio. Perché noi vogliamo combattere la povertà creando posti di lavoro e non garantendo assistenzialismo o, peggio ancora, accentuando il ...