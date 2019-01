Microsoft | Cortana si arrende | l’assistente vocale cede il passo a Google e Alexa

Microsoft disattiva Cortana nell’OOBE di Windows 10 ma per una buona causa : Con Creators Update Microsoft introdusse il supporto di Cortana nelle schermate OOBE (Out of box experience), ossia quelle che appaiono al primo avvio del sistema operativo. Ciò significa che attualmente, ogniqualvolta si acquista un nuovo PC oppure si effettua un’installazione pulita di Windows 10, la prima voce che si sente è quella di Cortana che aiuta gli utenti nella configurazione iniziale delle principali impostazioni come la ...

Cortana : Microsoft pronta a introdurre la funzione multi-utente : La funzione multi-utente di Cortana, trapelata in parte diversi anni fa tramite alcune indiscrezioni, sta finalmente arrivando dopo numerosi feedback. Alcuni iscritti al programma Windows Insider che hanno associato alla propria assistente vocale l’Invoke di Harman Kardon oppure la Xbox One hanno potuto constatare, durante il corso degli ultimi giorni, la comparsa di una nuova funzionalità all’intero del menu ...

Cortana : in arrivo l’integrazione di Microsoft To-Do : I colleghi di Windows Central hanno segnalato, tramite un loro articolo, l’inizio dei test da parte di Microsoft per l’integrazione di Microsoft To-Do in Cortana. Da poco, il Colosso di Redmond sta inoltrando infatti una mail ad alcuni utenti Windows Insider selezionati invitando loro ad utilizzare l’assistente vocale AI per aggiungere promemoria alle liste To-Do in modo tale da risparmiare tempo, restare più organizzati e ...

Microsoft Launcher beta si aggiorna e introduce “Hey Cortana” - le note adesive e tanto altro : Microsoft Launcher è stato aggiornato alla versione 5.1 per i beta tester, con il supporto a "Hey Cortana", le note adesive e To-Do. L'articolo Microsoft Launcher beta si aggiorna e introduce “Hey Cortana”, le note adesive e tanto altro proviene da TuttoAndroid.