Latino e greco al classico | matematica  e fisica allo scientifico All’orale tre

Maturità 2019 - seconda prova : al Classico Latino e greco - allo Scientifico matematica e fisica : Nella seconda prova scritta della Maturità 2019 debutta la prova multidisciplinare: al liceo Classico sono previsti, infatti, latino e greco. Lo ha comunicato oggi il Miur. matematica e fisica allo Scientifico: sono le materie previste per la seconda prova dell’esame di Maturità. L'articolo Maturità 2019, seconda prova: al Classico latino e greco, allo Scientifico matematica e fisica proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maturità 2019 - possibili gli scritti misti per la 2° prova : Greco insieme a Latino : Nel 2019 l'esame di Maturità cambierà veste. La prova, da sempre, la più temuta da tutti gli adolescenti cambia dunque i propri connotati. Non uno stravolgimento, sia chiaro, ma qualche modifica che i più ritenevano necessaria. Intanto le date. La prima prova, che resta lo scritto d'italiano sarà il 19 giugno. Tre le tipologie che gli studenti potranno scegliere: la prima sarà l'analisi del testo con due brani a scelta, la seconda verterà su ...

Maturità - arriva la seconda prova mista. Al classico possibile test greco-Latino. Allo scientifico matematica-fisica : Mancano sette mesi alla Maturità ma per i giovani del quinto anno il patema inizia oggi, con la pubblicazione dei quadri di riferimento per la predisposizione e lo svolgimento degli scritti della nuova Maturità, che debutterà a giugno con le regole previste dal decreto legislativo 62 del 2017. Dalla composizione della traccia del liceo classico al numero di quesiti che saranno proposti Allo scientifico ad una serie di novità che ha voluto il ...

Come sarà la nuova maturità? Nella seconda prova possibile uno scritto “misto” con greco e Latino : Arrivano le «regole» della nuova maturità: dalla composizione della traccia del Liceo classico, al numero di quesiti che saranno proposti allo Scientifico, passando per le tipologie per l’indirizzo Amministrazione dei tecnici. Fra le novità dell’orale anche domande su Cittadinanza e Costituzione. Sul sito del ministero dell’Istruzione sono, infatti...