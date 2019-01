Il bilancio della visita di Mattarella a Berlino (e Merkel elogia Conte) : L'Italia non è isolata in Europa. Al termine della visita ufficiale in Germania, Sergio Mattarella può trarre un bilancio della due giorni a Berlino che gli fa guardare al 2019 con basi più solide di quando ha lasciato Roma ieri pomeriggio. L'asse franco-tedesco è saldo, certo, e il rischio di restare indietro è dietro l'angolo, soprattutto se si permette che facciano premio le posizioni più estreme di ognuno dei 27 paesi europei e dei ...

Maltempo Europa : migliaia di persone isolate in Austria - continua a salire il bilancio delle vittime della neve [FOTO e VIDEO] : 1/25 ...

Maltempo Europa - valanga su hotel tedesco e nuove vittime a causa della neve : il bilancio sale a 25 morti [FOTO] : 1/26 ...

Il bilancio 2018 della Polizia Ferroviaria : Savona. Quello appena trascorso è stato un anno intenso per la Polizia Ferroviaria ligure che ha affrontato le molte criticità con innumerevoli attività preventive e repressive. In particolare nel ...

bilancio di inizio 2019 per Honor 9 verso EMUI 9 : situazione ad un mese dal lancio della beta : Si è parlato pochissimo in questi giorni di uno smartphone molto apprezzato e popolare in Italia, vale a dire il cosiddetto Honor 9, considerando il fatto che poco meno di un mese fa vi abbiamo dato notizia dell'avvio del programma beta riguardante EMUI 9 e Android Pie. Come stanno le cose oggi 8 gennaio? Come procedono i lavori? Domande legittime, a maggior ragione dopo che il team EMUI in queste ore ha deciso di adottare un approccio più ...

Indonesia - sale a 31 il bilancio delle vittime della frana nella Giava Occidentale - : Sono salite a 31 le vittime della frana che il 31 dicembre ha colpito la provincia Indonesiana di Giava Occidentale. Lo riporta oggi il quotidiano Jakarta Post. "Le squadre di ricerca e soccorso ...

Legge di bilancio - Sforza Fogliani : 'La proroga della maggiorazione cedolare secca è solo per un anno' : Corrado Sforza Fogliani 'Il blocco degli aumenti - spiega il presidente del Centro Studi di Confedilizia Corrado Sforza Fogliani - viene eliminato. E la maggiorazione IMU-TASI viene invece prorogata. ...

Barberino fa il bilancio dell'ultimo anno prima della fusione : ... più forte, attento all'equità, alla trasparenza, alla cultura della legalità, capace di guardare al futuro offrendo maggiori opportunità di sviluppo nell'economia, nella formazione e nella ...

Botti - bilancio della polizia : in totale 216 feriti - 44 ricoverati : Per il sesto anno di fila non ci sono stati morti a causa dei Botti di capodanno, ma il numero dei feriti e’ risultato in lieve aumento: 216, di cui 44 ricoverati, a fronte dei 212 dello scorso anno. E’ quanto emerge dal bilancio della polizia di Stato. I feriti lievi, con prognosi inferiore o uguale ai 40 giorni, sono 203. Quelli piu’ gravi, con prognosi superiore ai 40 giorni, sono 13 a fronte dei 9 dello scorso ...

[Il commento] La "lezione" di Mattarella : "Serve verifica dei contenuti della legge di bilancio". Le parole chiave di un manifesto politico : Il voto per le Europee a maggio è "uno dei più grandi esercizi democratici al mondo: 400 milioni di cittadini europei al voto". Il modello è Antonio Megalizzi, il giornalista che aveva scelto di ...

La "lezione" di Mattarella di fine anno : "Serve verifica dei contenuti della legge di bilancio". Le parole chiave di un manifesto politico : Ma la cronaca, anche quella politica, è stata un canovaccio impazzito, l'approvazione della legge di bilancio un giallo con continui ribaltoni, il dibattito in aula " quel poco che c'è stato " ...

I conti della Regione - il bilancio di fine anno di Musumeci e Armao : Niente Finanziaria per la Regione che ha approvato lo strumento dell'esercizio provvisorio, si tornerà a parlare di bilancio nel mese di febbraio 2019. Gaetano Armao, assessore all'Economia, ha incontrato la stampa per chiarire meglio i passaggi: ' E' un fatto assolutamente tecnico, non ha valenza di un esercizio provvisorio senza bilancio come purtroppo per decenni è avvenuto. ...

Napoli - primo bilancio della notte di San Silvestro : due feriti gravi : Allo scoccare della mezzanotte insieme ai festeggiamenti si sono registrati anche i primi ferimenti da fuochi d'artificio. Si tratta di un 41enne e di un 34 enne, entrambi napoletani e assistiti all'...

Anticorruzione - tra luci e ombre. Il mio bilancio della legge ‘divisa’ tra M5s e Lega : Il sedicente “governo del cambiamento” ha chiuso il 2018, anno primo dalla sua nascita, con fuochi d’artificio sul versante dell’Anticorruzione. Ma anche, come par condicio, sul fronte della corruzione. Le due anime di questo esecutivo sembrano aver trovato almeno in questo campo un armonico bilanciamento: il Movimento 5 Stelle, quello dello slogan “onestà onestà”, passa all’incasso intestandosi una legge cosiddetta “spazzacorrotti” che – ...