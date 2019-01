Have I been pwned | password hackerata | ecco gli account in Collection #1

termometropolitico

: In questi giorni abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di indirizzi e-mail che sono stati hackerati ed anche le new… - DGTNetworkSrl : In questi giorni abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di indirizzi e-mail che sono stati hackerati ed anche le new… - giorgiotablet : 'Have I been pwned' Per chi non lo conoscesse, si tratta di un servizio #Web che permette di verificare in poche mo… - DGCyberCom : 770 milioni di indirizzi email. E' il più grosso database (87 Gb) di informazioni compromesse mai trovato fino ad… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019)gliin#11# potrebbe essere uno dei più grandi furti di e-mail e relativemai avvenuti nella storia. Per sapere se la vostra mail è statasarà sufficiente recarsi sul sito online, inserire il proprio indirizzo di posta elettronica e attendere l’esito. In caso di hackeraggio, bisognerà seguire le istruzioni sotto riportate e consigliate per salvare i propri dati personali.Si parla di un archivio contenente più di 87 GB con oltre 12.000 file e 773 milioni di indirizzi e-mail, con 22 milioni di. Un database praticamente infinito. A comunicare questi dati è stato Troy Hunt, responsabile del servizio online sopra riportato ed esperto di sicurezza informatica.: come scoprire se la mail èCome scritto sopra bisognerà recarsi ...