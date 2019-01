Gli analisti di Electronic Arts sono preoccupati per la lineup 2019

Smartphone : Gli analisti prevedono un crollo globale del 19% : Da circa due anni a questa parte molti analisti hanno concordato nel definire il mercato Smartphone ormai troppo saturo anche alla luce di diversi elementi concreti. Adesso però la situazione potrebbe decisamente peggiorare… Dopo le ultime notizie di Apple e Samsung che hanno ridotto le loro stime di vendite, ora gli analisti di Credit Suisse descrivono uno scenario preoccupante già a partire dal primo trimestre del 2019 con un crollo ...

In arrivo offerte Iliad sempre meno convenienti? Per Gli analisti l’operatore non potrà farne a meno : Le offerte Iliad hanno colpito il mercato italiano dallo scorso maggio 2018 e di certo la loro economicità ne ha decretato anche il successo. Tuttavia ci si interroga, a più riprese, se il modello in questione sia del tutto sostenibile nel medio e pure lungo periodo. Gli analisti della società finlandese Rewheel hanno appena sfornato la loro opinione, prospettando un futuro più che difficile per il quarto vettore nostrano. Gli esperti si sono ...

Secondo Gli analisti Destiny 3 arriverà nel 2020 : Una delle più importanti notizie di questo inizio 2019 è stata la separazione tra Activision e Bungie, che pone fine al loro accordo editoriale per Destiny. Andando avanti, Bungie assumerà incarichi di sviluppo e pubblicazione per Destiny, mentre Activision si concentrerà sui propri franchise, come Call of Duty.Come riporta Gamespot, la società di ricerche Cowen & Company ha condiviso le sue riflessioni sulle notizie in una nota agli ...

Moncler - Gli analisti rivedono il target price : Gli analisti di Berenberg Bank hanno mantenuto il rating su Moncler a buy ma hanno limato il prezzo obiettivo a 36 euro , mentre Societe Generale ha abbassato il target price a 34 euro confermando il ...

Tod's - Gli analisti sono negativi : Berenberg Bank , la più antica banca della Germania, ha tagliato il prezzo obiettivo su Tod's , da 51 a 36 euro e UBS ha rivisto il prezzo obiettivo a 38 euro. Entrambi confermano la raccomandazione a ...

Eni - giudizi contrastanti daGli analisti : Berenberg Bank , la più antica banca della Germania, ha alzato la raccomandazione su Eni a buy da hold, ma ha limato il target price a 17,60 euro, mentre gli analisti di Morgan Stanley confermano ...

La Juventus in borsa vola - ma Gli analisti non la seguono : Dall'ingresso nel Ftse-Mib il titolo bianconero ha guadagnato circa il 20%, ma è quello col minor numero di raccomandazioni tra tutte le società. L'articolo La Juventus in borsa vola, ma gli analisti non la seguono è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Secondo Gli analisti Microsoft non ha ancora finito di acquisire nuovi studi - VR per la prossima Xbox : Secondo l'analista di IDC Lewis Ward, Microsoft Game studios è destinata ad ampliarsi anche con l'uscita della nuova Xbox. Gli studi di Microsoft ammontano per il momento ad una dozzina, e Secondo l'analista la società continuerà ad acquisirne di nuovi anche dopo il lancio della sua nuova console, riporta Gamingbolt.Ora è chiaro come Microsoft stia spingendo per realizzare esclusive tutte sue, e le acquisizioni, dice l'analista, continueranno ...

Tesla crolla in borsa : -9% - deludono consegne e taGlio prezzi. Analisti prevedono 2019 difficile : NEW YORK - Le consegne deludono lasciando intravedere un 2019 difficile e Tesla crolla a Wall Street, arrivando a perdere oltre il 9%. Il colosso delle auto elettriche ha consegnato negli...

QueGli analisti che giurano di amare la democrazia ma non vogliono curarla : Si teme che sia mortale, malgrado molti obiettino che non ci sono ancora nel mondo casi conclamati di decesso. Il quadro sintomatico è in parte già noto ma lascia comunque sconcertati, perché i ...

Le Borse rischiano l'Orso? Cosa dicono Gli analisti tecnici : I SUPPORTI DI WALL STREET Andamento dell'S&P 500, Fonte: elaborazione di Silvio Bona, analista tecnico indipendente, Il mondo delle tecnologie C'è poi il Nasdaq . Qui il listino hi-tech è stato, ...

Le Borse rischiano l’Orso? Cosa dicono Gli analisti tecnici : Nella seduta di ieri il paniere tecnologico è stato momentaneamente in “Bear market”. Le considerazioni degli esperti sull’S&P 500, l’Euro Stoxx 50 e Piazza Affari...

Cyberpunk 2077 : Gli analisti polacchi svelano una possibile finestra di lancio : Sebbene non sia ancora stata annunciata la data di lancio ufficiale per Cyberpunk 2077, i moltissimi fan in attesa stanno cercando segnali e indicazioni su quando il gioco verrà effettivamente pubblicato. In realtà, non sappiamo nemmeno se il titolo sarà lanciato il prossimo anno o se bisognerà aspettare ancora di più. Tuttavia, un nuovo report finanziario della società d'investimento polacca Vestor Dom Maklerski, riportato da Dualshockers, ...

Da gennaio stop a Qe - Gli analisti : 'Rischio catastrofe per l'Italia' : E proprio sulle conseguenze della fine del QE sull'economia italiana , Claudio Grass , consulente finanziario, scrive nel suo blog: "L'ultima volta che l'Italia si è trovata vicino alla bancarotta , ...