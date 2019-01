Giuseppe Bungaro il ragazzo che a soli 18 anni ha ideato uno stent coronarico salva-vita

Giuseppe Bungaro - prodigio della Medicina : "Ho 18 anni e aiuto i cardiochirurghi col mio stent coronarico salva-vita" : Essere diciottenne, non ancora diplomato ma già menzionato come giovane genio della ricerca scientifica? È possibile ed è quello che è accaduto a Giuseppe Bungaro, giovanissimo studente pugliese che, dopo aver vinto l'European Union Contest for Young Scientists (la competizione vede in gara i talenti scientifici europei junior fra i 14 e i 21 anni), ora è stato inserito nelle 100 Eccellenze Italiane come ...