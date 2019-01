Dieta universale | i cibi che allungano la vita

Salute - da Lancet arriva la “Dieta sana universale” : “Con buoni propositi - ma impraticabile” : Quello della Commissione Eat-Lancet “è un sogno di mezzo inverno, in cui aspirazioni più che legittime e un proposito condivisibile, ovvero quello di migliorare la nostra alimentazione e la Salute del pianeta, cozza con la vita di tutti i giorni. Se andiamo a vedere le diverse indicazioni, infatti, francamente non le condivido: le trovo davvero poco praticabili, e in alcuni casi scorrette”. Lo afferma all’Adnkronos Salute ...