Di Maio:Bankitalia?Spesso non ci prende

Bankitalia ha fornito oggi "stime apocalittiche", e si tratta di "quella stessa Bankitalia che ci ha lasciato le banche in queste condizioni perché non ha sorvegliato in questi anni". Lo ha detto il vicepremier Di, secondo il quale "non è la prima volta che le stime di Bankitalia poi non si rivelano fondate. Sono diversi anni che non ci". Poi la stoccata: "Quando c'erano quelli di prima facevano stime al rialzo, ora al ribasso".(Di venerdì 18 gennaio 2019)