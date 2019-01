Bomba in pizzeria da Sorbillo | pronto l' identikit dell' attentatore

'Noi stiamo con Sorbillo' - Napoli in piazza dopo la Bomba in pizzeria : Flash mob davanti alla pizzeria di Gino Sorbillo in via Tribunali dopo la bomba che ieri notte ha fatto saltare parte del cancello d'ingresso. Tante le associazioni food ed i rappresentanti dei ...

Napoli - Bomba alla pizzeria di Sorbillo : in un video si vede un uomo piazzare l'ordigno : Un filmato delle telecamere di sorveglianza mostra la sequenza dell'attentato davanti allo storico locale del centro. Il video è stato postato dallo stesso Sorbillo sulla sua pagina Facebook ed è all'attenzione degli inquirenti

Bomba contro pizzeria Sorbillo - il pizzaiolo-imprenditore : “Penso sia camorra” : Non molto alto, passo veloce, con un cappellino calato sulla testa. È stato ripreso, e non poteva essere altrimenti visto che via dei Tribunali è costellata di telecamere, il Bombarolo che ha piazzato un ordigno davanti l’ingresso della pizzeria di Gino Sorbillo. L’uomo cammina a testa bassa, si inginocchia, posa la Bomba-carta, accende la miccia e schizza via di corsa, velocissimo. La sequenza è breve, ma è il primo tassello per gli ...

Bomba in pizzeria - lo Stato deve dare una risposta : Il 2018 si era chiuso facendo registrare il più basso numero di delitti di camorra a Napoli e provincia da decine e decine di anni a questa parte, appena 6 in tutto l'anno solare. Con la diminuzione ...

Bomba in pizzeria da Sorbillo - la pista dei due clan rivali : è la guerra per il racket sul food : Hanno deciso di alzare il tiro, in modo da passare all'incasso con una posta più alta. Hanno assistito in silenzio al volume di affari che si è abbattuto negli ultimi mesi tra i vicoli dei Decumani, ...

“Ti sono vicina”. Antonella Clerici - la solidarietà a Gino Sorbillo dopo la Bomba in pizzeria : sono rimasti tutti sconvolti dalla notizia della bomba alla famosissima pizzeria napoletana Sorbillo e Antonella Clerici è stata tra i primi a manifestare solidarietà a Gino Sorbillo, il titolare. I fatti. Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio è stata fatta esplodere una bomba davanti all’ingresso della storica pizzeria Sorbillo che si trova nel cuore del centro storico di Napoli, al civico 32 di via dei Tribunali. Nessun danno a persone, ...