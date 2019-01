Tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi non è mai finita

Lorella Cuccarini appoggia la linea dura sui migranti : 'Bloccare l'immigrazione è di desTra? È sacrosanto' : Lorella Cuccarini , una delle showgirl più amate della televisione italiana, sembra recentemente molto interessata alla politica ed alle dinamiche di mercato e macro economia. Qualche mese fa si era espressa contro l'Unione Europea sostenendo che il mercato unico favorisse gli egoismi delle singole nazioni e dei grandi investitori: 'Viviamo una Unione divisa dagli ...

Lorella Cuccarini vittima di Scherzi a parte : la versione Trap di 'La notte vola' la fa sbottare : La Cuccarini si è ritrovata in uno studio di registrazione per incidere una versione trap del suo brano, ma di fronte ad...

Scherzi a parte - Lorella Cuccarini sbrocca davanti al figlio : insulti senza fine - la Trappola di Paolo Bonolis : A Lorella Cuccarini sono letteralmente saltati i nervi per la trappola che si è ritrovata a vivere orchestrata da Scherzi a parte di Paolo Bonolis . La showgirl si è ritrovata in uno studio di ...

Scherzi A Parte 2018 : Enrico Brignano e Lorella Cuccarini Tra le vittime della terza puntata : Terzo appuntamento con il programma guidato da Paolo Bonolis, vittime di stasera: Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Ignazio La Russa, Malena e Enzo Paolo Turchi!

Capito Lorella Cuccarini? Alfonso Signorini la becca per sTrada : la maliziosa voce sul 'giovane amico' : Su Chi in edicola da mercoledì 14 novembre, le immagini esclusive di Lorella Cuccarini con un uomo misterioso che le tiene la mano in un locale di Firenze e poi la abbraccia teneramente a spasso per ...