Conte : "Via al reddito di cittadinanza - puniremo furbi. Sulla Tav un compromesso non è sul tavolo" : Cosa può fare l'Italia? E gli equilibri con la Francia? "La nostra politica esclude qualsiasi pretesa egemonica o neocolonialista ed è caratterizzata da un approccio inclusivo. Credo sarebbe ...

Sulla Tav non c'è un progetto di compromesso sul tavolo - dice Conte alla Stampa : Intesa sul decretone, risolti i nodi tra Lega e M5s. Il Consiglio dei minsitri darà oggi il via libera al provvedimento 'clou' del governo gialloverde. A parlarne è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lunga intervista a La Stampa appena tornato dall'Africa in cui affronta tutti i temi, dai programmi di governo, ai temi internazionali, alla recessione. Oggi, spiega il premier "sarà un giorno importante: approveremo ...

Conte : “Via al reddito di cittadinanza : servirà a far ripartire il Paese. Sulla Tav la decisione non c’è ancora” : In una saletta dell’aeroporto di N’Djamena, dopo due giorni di visite e incontri tra Ciad e Niger, «ormai i confini meridionali dell’Europa», il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riflette sulle emergenze internazionali, dalla crisi in Libia alla Brexit, per poi planare sui problemi di casa nostra. Primi fra tutti la Tav e il rischio recession...

"Puntare Sulla Torino-Lione è un azzardo" : la lettera dei docenti universitari No Tav : Il dibattito, nell'attesa dell'analisi costi-benefici voluta dal ministro Toninelli, è aspro. M5s: "Non porremo a carico...

Continuano le tensioni tra Lega e M5s sul referendum Sulla Tav : Mentre la Lega propone la strada del referendum sulla Tav, Luigi Di Maio continua a porre paletti: se 'un'analisi costi-benefici ci dice che è un'opera che non sta in piedi non ha senso realizzarla', ...

Il M5s vuole affossare il referendum Sulla Tav : Il M5S "rottama" la democrazia diretta. I paladini della partecipazione attiva temono il referendum (soprattutto l'esito) sul Tav. Si, proprio loro: il movimento che in Parlamento si batte per l'introduzione del referendum propositivo e la cancellazione dei quorum prova a evitare il voto delle comunità locali sulla scelta di continuare o meno i lavori per la linea dell'Alta velocità Torino-Lione. Perché ai grillini piace segnare a porta vuota. ...

"M5S è No Tav". Roberto Fico contrario al referendum Sulla Torino-Lione : "Movimento nato per fermare l'opera" : "Il Movimento 5 Stelle è contro il referendum" sul Tav Torino-Lione. In un'intervista al Fatto Quotidiano il presidente della Camera Roberto Fico si schiera contro l'ipotesi di sottoporre al popolo la decisione sull'opera che divide la maggioranza, con la Lega favorevole e i 5 Stelle contrari.Il più ortodosso dei pentastellati, quello che viene considerato il più ancorato alle origini dei meet-up e al primo M5S, chiarisce ...

Lega e M5s si sfidano sull'ipotesi di un referendum Sulla Tav : In attesa dei provvedimenti su reddito di cittadinanza e quota cento M5s e Lega duellano sulla Tav. Il partito di via Bellerio cavalca l'onda del Sì alla Torino-Lione e chiede all'alleato una mediazione, affinché non salga sulle barricate. Ma Di Maio, pur non contestando la partecipazione della Lega questa mattina in piazza a Torino, respinge ancora una volta anche l'ipotesi referendum caldeggiata di nuovo ...

Siri a Radio 24 : «In Italia deficit di infrastrutture - Sulla Tav pronti al referendum» : Quarto anno della scuola di formazione della scuola politica a Milano, 1.200 ragazzi coinvolti, con un meeting sull'economia, con gli esponenti del Carroccio, tra cui il sottosegretario alla ...

Staniamo Salvini Sulla Tav : La seconda manifestazione Si Tav in 2 mesi a Torino è un segnale chiarissimo di come intorno alla realizzazione di questa infrastruttura ci sia già ampia maggioranza, un tempo silenziosa, che ha deciso di fronte all'atteggiamento di questo Governo di alzare la voce. Tutto questo non era affatto scontato ma, soprattutto grazie alle performance del Ministro Toninelli, si è realizzato. Risulta evidente come la doppia piazza di ...

Matteo Renzi : "Sulla Tav decide il Parlamento - non il referendum" : "Visto che ci hanno copiato, il Pd deve votare a favore del decreto salva-Carige", dice Matteo Renzi, in un'intervista al Sole 24 Ore, nella quale lancia anche un messaggio sulla Tav: "decide il Parlamento, non il referendum. Salvini ci metta la faccia".Sulla Tav incalza: "Devono venire in Parlamento, non solo in Consiglio dei ministri. E in Parlamento c'è una netta maggioranza in favore della Tav: noi, Forza Italia, la Lega, le ...